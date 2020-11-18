Euro
9.16
Dolar
7.71
BIST 100
1,287.99
Altın
1,876.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmak amacıyla tünel kazdığı insansız hava araçlarıyla tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
logo
Dünya, Koronavirüs

Filistin'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı rekor kırdı

Filistin'de son 24 saatte 1251 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, salgında şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Esat Fırat   | 18.11.2020
Filistin'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı rekor kırdı

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria’da 5, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 4 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 667'ye çıktı.

Son bir günde işgal altındaki Doğu Kudüs ile Gazze Şeridi dahil İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 1251 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 78 bin 571'e yükseldi.

Hastalardan 43'ünün durumunun ağır olduğu, 68 bin 90 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Filistin'de ikinci dalga

Kovid-19 salgınında ilk dalganın nisan ayında yaşandığı Filistin'de, ikinci dalga daha sert geçiyor.

İlk dalgada tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı 39 olurken, bu sayı ikinci dalgada 1000'i geçti.

Ülkede mayıs ayında 43'e kadar düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki artışla 10 bini aştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sigara, Kovid-19 ile enfekte hücre sayısının üçe katlanmasına yol açıyor
AB Kovid-19 vakalarının tespiti için 'hızlı test' kullanımını önerdi
Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısı 3. aşama denemelerde yüzde 95 etkili oldu
Filistin'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı rekor kırdı
Janssen şirketinin Kovid-19 aşı adayının 3. aşama klinik denemeleri 9 ülkede başlayacak

Benzer haberler

Moody’s: Hava yolu şirketlerinin faaliyet zararları 2022 yılına kadar devam edebilir

Moody’s: Hava yolu şirketlerinin faaliyet zararları 2022 yılına kadar devam edebilir

Sigara, Kovid-19 ile enfekte hücre sayısının üçe katlanmasına yol açıyor

AB Kovid-19 vakalarının tespiti için 'hızlı test' kullanımını önerdi

Bahreyn, İsrail'de büyükelçilik açmak için resmi talepte bulundu

Bahreyn, İsrail'de büyükelçilik açmak için resmi talepte bulundu

Filistin'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı rekor kırdı

Filistin'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı rekor kırdı
AVM'lerdeki kafe ve restoranlar da kısıtlama kapsamında

AVM'lerdeki kafe ve restoranlar da kısıtlama kapsamında