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Dünya, Koronavirüs

Filistin'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi

Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye çıktı.

Esat Fırat   | 12.07.2020
Filistin'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi

Kudüs

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 5 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 37'ye ulaştığı belirtildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Açıklamada, Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında, 349 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece toplam vaka sayısının 7 bin 37'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 23’ünün durumunun ağır olduğu, 1116 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Vaka sayısında hızlı artış

Kovid-19 salgınının ilk dalgasının etkisine nisanda giren Filistin'de ikinci dalga daha sert geçiyor.

İlk dalgada tespit edilen en yüksek günlük vaka 39 olurken, bu sayı ikinci dalgada 349'a kadar çıktı.

Ülkede mayıs ayında 43'e kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 6 bine yaklaştı.

Filistin yönetimi 5 Temmuz’da, Kovid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan kentlerde bir aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

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