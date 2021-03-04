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Dünya

Filistin ulusal diyalog görüşmelerinin yeni turu 16-17 Mart'ta yapılacak

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, "Hiç kimse seçimlere engel olamayacak. Demokratik süreç başladı ve kimse onu durduramayacak." dedi.

Qais Omar Darwesh Omar,Hacer Başer   | 04.03.2021
Filistin ulusal diyalog görüşmelerinin yeni turu 16-17 Mart'ta yapılacak

Ramallah

Filistin devlet televizyonuna konuşan Cibril er-Rucub, siyasi ayrılığı bitirme ve bir ortaklık inşa etmenin stratejik bir tercih olduğunu belirtti.

Kahire'de yapılacak yeni tur görüşmeler için 16-17 Mart tarihlerinin belirlendiğini aktaran Rucub, önceki toplantıya Filistinli grupların hepsinin katıldığına dikkati çekti.

"Hiç kimse seçimlere engel olamayacak. Demokratik süreç başladı ve kimse onu durduramayacak." diyen Rucub, özgürlüklerin geliştirilmesine ilişkin devlet başkanlığı kararnamesi gereği, "örgütsel gerekçelerle siyasi tutuklamalar, celpler ve davalar" dosyasının, 5-6-7 Mart'ta kapatılacağını ifade etti.

Filistinli gruplar, 7-8 Şubat'ta gerçekleştirdikleri ulusal diyalog görüşmelerinde, uzlaşı ve Filistin genel seçimleri sürecini ele almıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi ocak ayında imzalamıştı.

Filistin'de 2006 seçimlerinden galip çıkan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, Hamas ve Fetih hareketleri arasında büyük bir siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Aradan geçen 14 yılda iki hareket arasında çok sayıda anlaşma imzalandı ancak ortaya çıkan birtakım anlaşmazlıklar nedeniyle bunlar hayata geçirilemedi.

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