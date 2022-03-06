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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Filistin: Ukrayna'daki gelişmelere dair duruş sergilememiz için baskıya maruz kalıyoruz

Filistin hükümeti, Ukrayna'daki gelişmelere dair bir tutum sergilemeleri yönünde baskılara maruz kaldıkları açıkladı.

Mahmut Geldi   | 06.03.2022
Filistin: Ukrayna'daki gelişmelere dair duruş sergilememiz için baskıya maruz kalıyoruz

Ramallah

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki, Filistin devlet televizyonuna yaptığı açıklamalarda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin ülkesinin tutumuna dikkati çekti.

"Ukrayna'da yaşananlarla ilgili bir tutum sergilememiz yönünde baskılara maruz kalıyoruz. Elbette Ukrayna kriziyle ilgili tıpkı diğer ülkeler baskılara maruz kaldığı gibi üzerimizdeki baskılar sürüyor." diyen Malki, dile getirdiği baskıların kimlerden geldiğine ilişkin bilgi vermedi.

Filistin'in işgal altında olduğu ve herhangi bir ülkeden yana tutum sergilemesi durumunda bunun sonuçlarına katılamayacağına işaret eden Malki, "Dolayısıyla bizim yaklaşımımız kendini krizlerden uzak tutmaktır." dedi.

Filistin Dışişleri Bakanı Malki, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletlerin (BM) kararlarına bağlı olduklarının altını çizdi.

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