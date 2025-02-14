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Dünya

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Beytullahim kentindeki saldırılarında 12 Filistinli yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsraillinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim kentinin doğusunda yer alan Minye köyüne düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli yaralandı.

Aysar Alais, Safiye Karabacak  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Beytullahim kentindeki saldırılarında 12 Filistinli yaralandı Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/AA

Ramallah

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beytullahim kentindeki sağlık ekipleri saldırıya uğrayan Filistinli 6 yaralıyı hastaneye sevk etti, darp edilen 6 kişi ile göz yaşartıcı gazdan etkilenen 4 kişiyi de ayakta tedavi etti.

Minye Köyü Meclis Başkanı Zayid Kevaziye AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 55 İsraillinin, köydeki Filistinlilere sopalar ve tüfek dipleriyle saldırdıklarını, göz yaşartıcı gaz bombaları attıklarını ve bu durumun yaralanmalara yol açtığını belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden bazılarının silahlı olduğuna işaret eden Kevaziye, söz konusu İsraillilerin geri çekilmeden önce köydeki 3 aracı ve 4 güneş panelini tahrip ettiğini kaydetti.

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