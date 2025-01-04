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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria’da Filistinlilerin zeytin ve elma ağaçlarını söktüler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinin batısında yer alan Battir kasabasında Filistinlilere ait zeytin ve elma ağaçlarını kesti.

Aysar Alais, Ali Semerci  | 04.01.2025 - Güncelleme : 04.01.2025
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria’da Filistinlilerin zeytin ve elma ağaçlarını söktüler

Ramallah

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Beytüllahim Ofis Müdürü Hasan Bericiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsraillinin, Battir kasabasında çiftçi Ömer el-Kaysi'ye ait 6 zeytin ve elma ağacını söktüğünü söyledi.

Bericiyye, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, 2024 yılı Eylül ayı başlarında Battir kasabasına bağlı Hammar bölgesinde kurdukları "Nahal Helitz" yerleşim biriminden geldiklerini ve zaman zaman bölge sakinlerine ve çiftçilere saldırdıklarını belirtti.

Filistin Toprak Araştırmaları Merkezi, 1 Ocak'ta yayınladığı raporda, İsrail ordusu ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, 2024 yılında işgal altındaki Batı Şeria’da 59 bin zeytin ağacını söktüğünü, yaklaşık 50 bin dönüm araziye de el koyduğunu duyurmuştu.

Raporda, işgal altındaki Batı Şeria genelinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusu tarafından 59 bin 163 zeytin ağacının söküldüğü, 52 bin 373’ünün de tamamen yok edildiği belirtilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 700 bini aşkın Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

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