İsrail saldırısında yaşamını yitiren gazeteci Eric Şahin son yolculuğuna uğurlandı
İsrail saldırısında yaşamını yitiren Gazzeli kadın gazeteci Eric Şahin son yolculuğuna uğurlandı
Gazze
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 456 gündür aralıksız devam ederken ordunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren Gazzeli kadın gazeteci Eric Şahin ve annesi yakınları tarafından son yolculuklarına uğurlandı.
Gazzeli gazeteci ve annesi için Gazze'deki el-Avde Hastanesi'nin önünde cenaze namazı kılındı.
Yaşamını yitiren gazeteci Eric, Al Majidat medya kuruluşunda fotomuhabiri olarak çalışıyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.