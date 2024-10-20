Dolar
34.26
Euro
37.27
Altın
2,721.42
ETH/USDT
2,654.80
BTC/USDT
68,414.00
BIST 100
8,793.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsrailliler, Sukot Bayramı bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Gazi Samad  | 20.10.2024 - Güncelleme : 20.10.2024
Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsrailliler, Sukot Bayramı bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Kudüs

Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsrailliler, Sukot Bayramı bahanesiyle, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Baskınlara katılan fanatik İsraillilere, çeşitli dini anlatılarda bulunmak üzere hahamlar eşlik ederken baskına dini kıyafetler giyerek katılan İsrailliler kaydedildi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren büyük gruplar halinde ve İsrail polisinin koruması altında gerçekleşen baskınlarda Mescid-i Aksa'da çeşitli dini ritüeller sergilendi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada baskınlara 1390 fanatik İsraillinin katıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hava Kuvvetleri'nden Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu
İstanbul'da "Kuyu-4" operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Bursa ve çevre illerde orman temizliği yapıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: (Yenidoğan çetesi) Bu konudaki kararlılığımızdan kesinlikle zerre kadar taviz vermeyiz

Benzer haberler

Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsrailliler, Sukot Bayramı bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsrailliler, Sukot Bayramı bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail'in saldırı ve kuşatması altındaki Gazze'nin kuzeyinde açlık, yıkım ve ölüm hakim

İsrail güçleri, Ramallah'ta zeytin hasadına katılan Filistinlilere müdahale etti

Filistin: İsrail Gazze'nin kuzeyindekilere "mutlak ölümü" dayatıyor

Filistin: İsrail Gazze'nin kuzeyindekilere "mutlak ölümü" dayatıyor
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 11 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 11 kişi öldü
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 165'i çocuk 759 kişi İsrail saldırısında öldü

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 165'i çocuk 759 kişi İsrail saldırısında öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet