Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsrailliler, Sukot Bayramı bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Kudüs
Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsrailliler, Sukot Bayramı bahanesiyle, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Baskınlara katılan fanatik İsraillilere, çeşitli dini anlatılarda bulunmak üzere hahamlar eşlik ederken baskına dini kıyafetler giyerek katılan İsrailliler kaydedildi.
Sabahın erken saatlerinden itibaren büyük gruplar halinde ve İsrail polisinin koruması altında gerçekleşen baskınlarda Mescid-i Aksa'da çeşitli dini ritüeller sergilendi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada baskınlara 1390 fanatik İsraillinin katıldığı bildirildi.