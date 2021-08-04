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Dünya

Filistin, Slovakya'nın Kudüs'te kültür enstitüsü kurma planına itiraz etti

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Emel Cadu, Slovakya'nın Kudüs'te kültür enstitüsü kurma planına itiraz etti.

Çağrı Koşak   | 04.08.2021
Filistin, Slovakya'nın Kudüs'te kültür enstitüsü kurma planına itiraz etti

Ramallah

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Cadu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Büyükelçi Roman Bojek ile telefonda görüştü.

Cadu, görüşmede, "Filistin yönetiminin, Slovakya Dışişleri Bakanı İvan Korcok'un Kudüs'te bir kültür enstitüsü açılması yönündeki açıklamasını reddettiğini" belirtti.

Kararın uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına, Avrupa Birliği'nin Kudüs konusundaki tutumuna aykırı olduğunu vurgulayan Cadu, kararın, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'ü ilhak etme ve Yahudileştirme planını uygulamaya teşvik ettiğini kaydetti.

BM Güvenlik Konseyi, 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz sayarak Kudüs'te "diplomatik misyonlar kurmaktan kaçınma" çağrısında bulunmuştu.

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