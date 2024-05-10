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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Malmö'de İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına yönelik protestolar sürüyor

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacak İsveç'in Malmö kentinde İsrail'in yarışmaya katılımı protesto edildi.

Melike Pala, Atila Altuntaş  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Malmö'de İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına yönelik protestolar sürüyor

Ankara

Yarınki finalin öncesinde Malmö kentindeki Folketspak'ta toplanan bir grup protestocu, Eurovision Şarkı Yarışması'ndan İsrail'in menedilmesini talep etti.

Protestocular, "Filistin'e özgürlük", "Soykırımcı İsrail", "İsrail'e boykot", "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" sloganları attı.

Katılımcılardan bazıları, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İsrail'in yarışmaya katılımına izin verilmesinin "Batı emperyalizminin ikiyüzlülüğünün bir örneği" olduğunu ifade eden Esaias Yavari, "Eurovision'da çalınacak ve çoktan çalınmış olan savaş şarkısından başka bir şey değil. Ki bu gerçekten ikiyüzlülüktür özellikle de Ukrayna'nın işgaliyle Rusya'yı yarışmadan men ettiklerini düşündüğümüzde." diye konuştu.

Yavari, çoğunluğunu Müslüman göçmenlerin oluşturduğunu söylediği Malmö'de Kur'an'ı Kerim yakılması gibi provokasyonlara polisin izin verdiğini anımsatarak, öte yandan barışçıl protesto hakkını kullanan Filistin destekçilerinin İsveç medyasında "şiddet yanlısı" olarak gösterilmeye çalışıldığını ifade etti.

Marga Boman da İsrail'in yarışmada olmasının yanlış olduğunu dile getirdi.

Boman, "Yarışmada bulunmalarına izin verilmemeli çünkü Rusya, Ukrayna'ya saldırdıktan sonra men edilmişti. Peki ya İsrail'in soykırımı? Burada olmamalılar." dedi.

İsrail'in yarışmaya katılımının Gazze'de yaşananları "normalleştirdiği"ne dikkati çeken Ulla Norberg ise "Sanki (Filistinlileri) onları öldürmek normalmiş gibi gösteriliyor. Bunun demokrasi olduğunu düşünmüyorum." görüşünü paylaştı.

Britta Brus de İsrail'in katılımına izin veren İsveç'i eleştirdi.

Brus, "Söyleyecek söz bulamıyorum çünkü İsrail terörist bir devlet ve 76 yıldır da öyle. İsveç eskiden insan haklarına çok ama çok önem veren bir ülkeydi." sözlerini sarf etti.

Büyük final, 11 Mayıs'ta düzenlenecek

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın büyük finali, EBU ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile 11 Mayıs'ta düzenlenecek.

Finalde İsrail dahil 26 ülke yarışacak.

İsrail'in katılımı nedeniyle protesto ve eleştirilerin odağındaki yarışmanın düzenlendiği Malmö kenti, Filistin'e destek gösterilerine sahne oluyor.

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