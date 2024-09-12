Dolar
33.92
Euro
37.56
Altın
2,539.40
ETH/USDT
2,345.50
BTC/USDT
57,666.00
BIST 100
9,468.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail askerlerince Batı Şeria’da barışçıl bir protesto sırasında öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin evinin önünden yayındayız
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Sağlık Bakanlığı: Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 703 Filistinli öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun saldırısında ölenlerin sayısının 159'u çocuk olmak üzere 703'e yükseldiğini duyurdu.

Qais Omar Darwesh Omar, Ömer Erdem  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
Filistin Sağlık Bakanlığı: Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 703 Filistinli öldü

Ramallah

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki İsrail saldırılarında 703 kişi şehit oldu, 5 bin 700 kişi yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenler arasında 10 kadın ile 159 çocuğun bulunduğu kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda da en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 41 bin 118 Filistinli öldü, 95 bin 125 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Valisi Elban'dan kentte dün etkili olan sağanakla ilgili açıklama
Muğla'da bu yıl çıkan 385 yangında 1400 hektar tarım ve orman alanı zarar gördü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Tekirdağ'da şiddet ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğe ilişkin açıklama
LGS sınavındaki bir soru İdare Mahkemesince iptal edildi
Türk'ün büyük zaferi Sakarya Meydan Muharebesi 103 yaşında

Benzer haberler

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının bölgenin güvenliğini tehdit ettiğini söyledi

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının bölgenin güvenliğini tehdit ettiğini söyledi

ABD'nin New York şehrindeki müzenin 3 çalışanı kefiye taktıkları gerekçesiyle kovuldu

Uzmanlara göre, ABD ile GKRY arasındaki savunma anlaşmasında İsrail'in de etkisi var

Filistin Sağlık Bakanlığı: Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 703 Filistinli öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı: Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 703 Filistinli öldü
İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası taziyeleri kabul ediyor

İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası taziyeleri kabul ediyor
Washington Post'un bulguları, Eygi'nin katledilmesine ilişkin yeni detayları ortaya koydu

Washington Post'un bulguları, Eygi'nin katledilmesine ilişkin yeni detayları ortaya koydu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet