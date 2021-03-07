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Dünya

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu: Filistinli kadınların yüzde 40'ı işsiz

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu, ülkede kadınların yüzde 40'ının işsiz olduğunu açıkladı.

Mohammad Farid Mahmoud Abdullah,Çağrı Koşak   | 07.03.2021
Filistin Merkezi İstatistik Kurumu: Filistinli kadınların yüzde 40'ı işsiz

Ramallah

Filistin yönetimine bağlı Merkezi İstatistik Kurumu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir rapor yayımladı.

Raporda, ülkedeki işsizlik oranının 2020 yılı itibarıyla erkeklerde yüzde 23, kadınlarda ise yüzde 40 olduğu belirtildi.

Kamu sektöründe çalışanların yüzde 45'ini kadınların oluşturduğuna işaret edilen raporda, ancak kadınların karar alma pozisyonlarındaki yerinin halen erkeklere göre sınırlı olduğu kaydedildi.

Raporda ayrıca, "Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde 2020 yılında 3 kadın şehit edildi, 128 kadın gözaltına alındı ve bunlardan 40'ı halen İsrail hapishanelerinde tutuluyor." ifadelerine yer verildi.

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