Filistin, Macaristan'ın Ramallah Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Filistin, Macaristan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ziyaretini kabul etmesi sebebiyle Macaristan büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
İstanbul
Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Ramallah Büyükelçisi Gabor Decacchi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Filistin Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Departmanı Müdürü Büyükelçi Adil Attiye, ülkesinin Macaristan'ın Netanyahu'nun ziyaretini kabul etmesini kınadığını ve konuya ilişkin Filistin devletinin protestosunu Decacchi'ye bildirdi.
Atiyye, UCM tarafından hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarılmasına rağmen Netanyahu'nun Macaristan'da kabul edilmesinin, "işgalci İsrail devleti ile tehlikeli bir suç ortaklığı teşkil ettiğini, bu durumun İsrail'i Filistin halkına karşı işlediği soykırım ve göçe zorlama suçlarını sürdürmeye teşvik ettiğini" aktardı.
Filistinli Büyükelçi Atiyye, Macaristan'ın UCM'den çekilmesinin, bu ülkenin uluslararası hukuk ve UCM'yi oluşturan Roma Statüsü kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmemesi anlamına gelmediğini vurguladı.
Macaristan Netanyahu'nun zirayeti sırasında UCM'den ayrılma kararını duyurmuştu
İsrail Başbakanı Netanyahu, UCM tutuklama kararına rağmen 3 Nisan'da Macaristan'a resmi ziyarette bulunmuştu.
Macaristan hükümeti de aynı gün, UCM'den ayrılma kararı aldığını açıklamıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Macaristan ziyareti sırasında yapılan açıklamada, çekilme sürecinin hemen başlayacağı açıklanmıştı.
Roma Statüsü'ne göre çekilme, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'ne yapılan bildirimden bir yıl sonra yürürlüğe giriyor. Bu süre içinde Macaristan'ın yükümlülüklerini sürdürmesi ve UCM'nin Netanyahu'yu tutuklama emrini uygulaması gerekiyor.
Benzer şekilde Filipinler de 2018'de çekilme kararı almıştı ancak eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte çekilme öncesi suçlamalarla halen UCM'de yargılanıyor.
UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.