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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Kızılayı, Refah'ta İsrail'in kuşattığı bölgeye girmeyi başardı

Filistin Kızılayının, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusunun kuşattığı bölgeye girdiği ve bir kişinin cesedine ulaştığı belirtildi.

Gülşen Topçu, Jomaa Younis  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Filistin Kızılayı, Refah'ta İsrail'in kuşattığı bölgeye girmeyi başardı

Gazze

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun kuşattığı ve sağlıkçılar ile sivil savunma ekiplerinin olduğu Refah'ın Tel es-Sultan bölgesindeki çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 9 sağlık çalışanının akıbetini öğrenmek için 5 gündür devam eden çalışmaların ardından Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) koordinasyonu ile Tel es-Sultan bölgesine girildiği kaydedildi.

Bölgede meydana gelen büyük tahribat nedeniyle arama çalışmaları sırasında büyük zorluklarla karşılaşıldığı belirtilen açıklamada, bölgede sivil savunma ekiplerinden birinin cenazesine ulaşıldığı, arama çalışmalarına cuma sabahı devam edileceği bilgisi verildi.

Filistin Kızılayından 23 Mart'ta yapılan açıklamada, yaralıları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulans ve içindeki ekiplerin İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı ve bazı sağlık görevlilerinin saldırıda yaralandığı bildirilmişti.

Aynı gün, Filistin Sivil Savunma Teşkilatı da Refah'ın batısına gönderilen kurtarma ekibiyle bağlantının kesildiğini duyurmuştu.

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi ise daha önceki açıklamasında İsrail ordusunun, Refah'ta görev yapan 15 sağlık ve sivil savunma personelini kaçırdığını belirtmiş ve bu kişilerin serbest bırakılması için Tel Aviv yönetimine acil uluslararası baskı yapılması çağrısında bulunmuştu.

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