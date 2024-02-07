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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, maden ocağındaki göçük meydana geldi
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Kızılayı: İsrail güçleri Gazze'de bir sağlık görevlisini daha öldürdü

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki yaralıları tahliye etmek için bölgeye giden sağlık ekiplerine ateş açtı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Muhammed Emin Canik  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Filistin Kızılayı: İsrail güçleri Gazze'de bir sağlık görevlisini daha öldürdü Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki yaralıları tahliye etmek için bölgeye giden Filistin Kızılayı ekiplerine açtığı ateş sonucu bir sağlık görevlisi öldürüldü.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze kentindeki el-Ehli Baptist Hastanesi ile Şifa Hastanesi arasındaki bölgede sağlık ekiplerine ateş açması sonucu bir sağlık görevlisinin öldürüldüğü, iki sağlık görevlisinin de yaralandığı belirtildi.

Hayatını kaybeden sağlık görevlisinin isminin Muhammed el-Ömeri olduğu bildirildi.

Sağlık görevlilerin, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesindeki yaralıları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelere tahliye etmek amacıyla kuzeye gitmekte olduğu aktarıldı.

Sağlık ekipleri ve insani yardım çalışanlarının Gazze'nin güneyinden kuzey bölgelere gitmek için İsrail tarafıyla koordinasyon sağlaması ve geçiş izni alması gerekiyor ve bazı durumlarda izinleri olmasına rağmen İsrail ordusunun doğrudan hedefi oluyorlar.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 708 Filistinli öldürüldü, 67 bin 147 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 227'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 564 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 383 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 184 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 31 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

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