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Dünya

Filistin Kızılayı: İsrail askerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere müdahalesinde 139 kişi yaralandı

İsrail askerleri, Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria’nın birçok yerinde Filistinlilere gerçek ve plastik mermilerle müdahale ederek 139 kişiyi yaraladı.

Mehmet Nuri Uçar   | 14.05.2021
Filistin Kızılayı: İsrail askerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere müdahalesinde 139 kişi yaralandı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi

Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti. İsrail güçlerinin göstericilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi üzerine Filistinliler, lastik yakarak karşılık verdi. ( Mamoun Wazwaz - Anadolu Ajansı )

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada İsrail askerlerinin, Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria’nın birçok yerinde Gazze Şeridi'ne destek amaçlı düzenlenen gösterilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi.

Müdahale sırasında 139 Filistinlinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların bir kısmının ayakta tedavi edildiği, diğerlerinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı.

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