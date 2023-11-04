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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Kızılayı: 47 yardım tırı daha Gazze'ye giriş yaptı

Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan İsrail ablukası ve saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ne 47 yardım tırının daha giriş yaptığını bildirdi.

Qais Omar Darwesh Omar, Çağrı Koşak  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
Filistin Kızılayı: 47 yardım tırı daha Gazze'ye giriş yaptı

Ramallah

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Mısır Kızılayının, içerisinde gıda, tıbbi malzeme ve çadır bulunan 47 yardım tırını Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırdığı duyuruldu.

Gazze'ye şu ana kadar 421 yardım tırının geldiği belirtilen açıklamada, yakıt girişine ise halen izin verilmediği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826’sı çocuk, 2 bin 405’i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'ni de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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