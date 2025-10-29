Dolar
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. -VTR-
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Filistin karşıtı önyargı taşıdığı gerekçesiyle 300'den fazla yazar NYT'ye yazmayı bıraktı

NYT'te köşe yazısı yayımlanan "Görüş" bölümünde yazarlık yapan 300'den fazla yazar, akademisyen ve tanınmış kişi, gazetenin haber merkezinin Filistin karşıtı önyargılar da dahil 3 koşulu yerine getirmediği sürece yazı yazmayacaklarını belirtti.

Yasin Yorgancı  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
Filistin karşıtı önyargı taşıdığı gerekçesiyle 300'den fazla yazar NYT'ye yazmayı bıraktı

Ankara

New York Times (NYT) gazetesinde köşe yazısı yayımlanan "Görüş" bölümünde yazarlık yapan 300'den fazla yazar, akademisyen ve tanınmış kişi, gazetenin haber merkezinin Filistin karşıtı önyargılar da dahil 3 koşulu yerine getirmediği sürece yazı yazmayacaklarını belirtti.

300'den fazla yazar, akademisyen ve tanınmış kişi, NYT'ye yönelik yazı yazmama kararlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze'deki Filistinliler evlerine dönerken ve İsrail'in iki yıldır sürdürdüğü hava saldırıları, katliamlar ve açlıkla yarattığı yıkımın etkileri devam ederken, Batı olarak bizim sorumluluğumuz, suç ortağı kurumları bu suçlardan sorumlu tutmaktır. Silah üreticileri kadar medya da savaş makinesinin bir parçasıdır ve savaşı mümkün kılan ve sürdüren cezasızlık ve bağnazlığı üretir." ifadelerine yer verildi.

Gazetenin "İsrailli yetkililerin, düpedüz yalanlarını yeniden yayımlamış, İsrail Konsolosluğunun ve İsrail yanlısı lobi gruplarının isteği üzerine haberleri gizlemiş veya değiştirmiş, muhabirlerine 'katliam', 'etnik temizlik' ve 'işgal edilmiş toprak' gibi terimlerden kaçınmaları talimatını verdiği" kaydedilen açıklamada, söz konusu 300'den fazla yazarın, akademisyenin ve tanınmış kişinin 3 talebi karşılanana kadar Times'ın Görüş bölümüne katkıda bulunmayı reddettikleri belirtildi.

Açıklamada, söz konusu talepler, "Haber merkezi, Filistin karşıtı önyargıları gözden geçirmeli ve Filistin haberciliği için yeni editoryal standartlar geliştirmesi, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te 'cinsel saldırılarda bulunduğu' iddiasıyla New York Times tarafından hazırlanan 'Sözsüz Çığlıklar' adlı haberin geri çekilmesi ve Yayın Kurulunun, ABD'nin İsrail'e silah ambargosu uygulamasını talep etmeli." şeklinde sıralandı.

Filistinli gazeteci ve yazarlara karşı NYT ile işbirliği yapmayı reddetmenin ve gazetenin başarısızlıklarının hesabını vermesini talep etmenin "borçları" olduğu vurgulandı.

