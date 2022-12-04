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Dünya

Filistin: İsrail saldırısına halk direnişi ve uluslararası girişimlerle karşı koyuyoruz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail saldırılarına barış yanlısı halk direnişini genişleterek ve uluslararası düzeydeki girişimlerle karşı koyduklarını söyledi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Halime Afra Aksoy   | 04.12.2022
Filistin: İsrail saldırısına halk direnişi ve uluslararası girişimlerle karşı koyuyoruz

Ramallah

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin meselesini destekleyen akademisyenler onuruna işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah Belediye binasında düzenlenen törene video mesaj yolladı.

İsrail saldırıları karşısında teslim olmayacaklarını, Filistin topraklarında direneceklerini, barış yanlısı halk direnişini genişleteceklerini kaydeden Abbas, barış ve adalet yanlısı herkesle uluslararası düzeyde hareket ettiklerini belirtti.

Abbas, bu adımların da "İsrail'i işgali bitirmeye ve saldırılarına son vermeye zorlamak, işlediği suçlardan ve uluslararası hukuka yönelik ihlallerinden sorumlu tutmak" için atıldığını aktardı.

Filistin Devlet Başkanı, yumuşak gücün, hakkı, adaleti ve barışı korumak, adil ve kapsamlı barışa bağlı Filistin ulusal projesini desteklemedeki önemini vurguladı.

İsrail'in Filistin halkına, toprağına ve kutsal değerlere karşı her an saldırıda bulunduğuna ve ihlaller gerçekleştirdiğine dikkati çeken Abbas, "Sömürgeci işgal, ordusu ve terörist Yahudi yerleşimcileriyle Filistin topraklarına ve halkına yönelik sistematik saldırı uyguluyor." ifadelerini kullandı.

Abbas, yerleşim birimlerinin "kanser" gibi yayıldığını, İsrail güçlerinin "cinayetlerin yanı sıra naaşları alıkoyma, evleri yıkma, arazilere el koyma, ekonomiyi darboğaza sürükleme, doğal kaynaklara yatırım yapılmasını engelleme" uygulamalarına aralıksız devam ettiğini kaydetti.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentine sık sık çeşitli nedenlerle baskınlar düzenliyor. Bu baskınlar sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yıl başından itibaren aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 100'den fazla Filistinli öldürüldü.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) Hareketi'nin verilerine göre, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 145 büyük, 140 da kaçak yerleşim yeri bulunuyor ve buralarda yaklaşık 666 bin yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs, işgal toprağı, buralardaki tüm yerleşim faaliyetleri de yasa dışı kabul ediliyor.

Kaçak yerleşimler İsrail hukukuna göre de yasa dışı

Kaçak yerleşim birimleri, genelde Filistinlilerin özel mülkü olan tarım arazilerine, karavan ve konteyner benzeri prefabrik yapıların kurulmasıyla inşa ediliyor.

Batı Şeria'da uluslararası hukuka aykırı yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden farklı olarak, bu kaçak yerleşimler İsrail yasalarına göre de hukuk dışı kabul ediliyor.

Kaçak yerleşim birimlerinde yaşayan Yahudi yerleşimciler, Filistinlileri taciz ederek tarım arazilerine ulaşmalarını engelliyor, İsrail ordusu da buralarda yaşayan Yahudi yerleşimcilere koruma sağlıyor.

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