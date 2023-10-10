Dolar
27.73
Euro
29.43
Altın
1,860.46
ETH/USDT
1,562.40
BTC/USDT
27,387.00
BIST 100
8,442.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin: İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandığını bildirdi.

Awad Rjoob, Mahmut Geldi  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Filistin: İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandı Fotoğraf: Ali Jadallah - AA

Ramallah

Filistin Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İsrail'in fosfor bombasını Gazze'nin kuzeyindeki Kerame bölgesinde kullandığı aktarıldı.

Öte yandan Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) Başkanı Rami Abdu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail askeri güçlerinin Gazze kentinin kuzeybatısında nüfusun yoğun olduğu bölgelerde fosfor silahlarını kullandığını ifade etti.

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de daha önceki raporlarında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında fosfor kullandığını belirtmişti.

İsrail'den ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 110 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İskenderun'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Çanakkale Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi güvenli bölgeye demirledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve ortak irade şarttır
Avusturya Başbakanı Nehammer: Türkiye ile yoğun bir ekonomik işbirliği yapmak istiyoruz

Benzer haberler

Filistin: İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandı

Filistin: İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandı

Biden: ABD, İsrail'in arkasındadır

AB, yasa dışı içeriklerin X'ten kaldırılması için Elon Musk'a 24 saat süre verdi

Filistin, Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım girişi için "güvenli koridor" istedi

Filistin, Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım girişi için "güvenli koridor" istedi
BM: İsrail-Filistin çatışmasında önceliğimiz daha fazla sivilin zarar görmesini engellemek

BM: İsrail-Filistin çatışmasında önceliğimiz daha fazla sivilin zarar görmesini engellemek
İsrail Savunma Bakanı'ndan "tam taarruza geçiyoruz" açıklaması

İsrail Savunma Bakanı'ndan "tam taarruza geçiyoruz" açıklaması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet