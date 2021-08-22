Dolar
8.49
Euro
9.93
Altın
1,781.30
ETH/USDT
3,169.90
BTC/USDT
48,341.00
BIST 100
1,444.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin güvenlik güçleri, İslami Cihad yetkililerinden Adnan'ı gözaltına aldı

İslami Cihad yöneticilerinden Hıdır Adnan'ın, Ramallah'ta gözaltına alındığı bildirildi.

Gülşen Topçu   | 22.08.2021
Filistin güvenlik güçleri, İslami Cihad yetkililerinden Adnan'ı gözaltına aldı

Ramallah

Sivil toplum kuruluşu "Adalet İçin Avukatlar"ın Facebook sayfasından yaptığı açıklamaya göre, dün Ramallah'ın Menara Meydanında düzenlenen gösteride gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılması için bugün adliye binası önünde oturma eylemi yapıldı.

Açıklamada, İslami Cihad yöneticilerinden Adnan'ın, adliye binası önünde Filistin yönetimine bağlı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

Adalet İçin Avulatlar, aralarında serbest bırakılan eski tutuklu Mahir el-Ahras'ın da olduğu gözaltındaki aktivistlerin sayısının 15'i geçtiğini aktardı. Söz konusu aktivistler hakkında, "izinsiz gösteri yapma ve mezhep çatışmasını kışkırtma" suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Filistin güvenlik güçleri, 24 Haziran'da gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra vefat eden Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat'ın ölümünden sorumlu olanların yargılanması talebiyle dün Menara Meydanında düzenlenen bir gösteriye müdahale etmişti.

İsrail tarafından İslami Cihad Hareketi'ne üye olmakla suçlanan Adnan, 2012'den bu yana birçok kez gözaltına alınarak "idari tutukluluk" uygulamasıyla hapse mahkum edilmişti. Adnan, idari tutukluluğa tepki amacıyla birkaç kez açlık grevi yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 480 kişi öldü
Dünya genelinde 4 milyar 930 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İstanbul'da 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldı
İran'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı kaydedildi
Koronavirüsü 27 günlük yoğun bakım tedavisiyle atlatan gençten aşı çağrısı

Benzer haberler

Filistin güvenlik güçleri, İslami Cihad yetkililerinden Adnan'ı gözaltına aldı

Filistin güvenlik güçleri, İslami Cihad yetkililerinden Adnan'ı gözaltına aldı

İsrail güçleri Batı Şeria'da engelli Filistinliyi yaraladı

Gazze'ye gelin gelen Manisalı Hüsniye El-Borno 57 yıldır Filistinlilerin acılarını paylaşıyor

İsrail güçleri Filistinli ailenin evine baskın düzenlenmesine tepki gösteren gruba ses bombası attı

İsrail güçleri Filistinli ailenin evine baskın düzenlenmesine tepki gösteren gruba ses bombası attı
Mescid-i Aksa'daki yangının etkileri 52 yıl sonra da devam ediyor

Mescid-i Aksa'daki yangının etkileri 52 yıl sonra da devam ediyor

Filistin’de son 24 saatte bine yakın Kovid-19 vakası tespit edildi

Filistin’de son 24 saatte bine yakın Kovid-19 vakası tespit edildi