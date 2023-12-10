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Belçika’nın Heusden-Zolder şehrinde belediye binası önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ediyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin İsrail’in Nahal-Oz bölgesinden yayındayız. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK’ye konuk olan Trabzonspor sahadan galip ayrıldı. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Șumudică açıklamalarda bulundu. -VTR- İsveç'in başkenti Stockholm'de, Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail güçleri aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadın esiri hapse attı

Safiye Karabacak  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail güçleri aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadın esiri hapse attı

İstanbul
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