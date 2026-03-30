Dünya, Filistin

İsrail, Kıyamet Kilisesi'nde kısıtlı ibadete izin verirken Mescid-i Aksa'ya giriş yasağının sürdüğünü duyurdu

İsrail polisi, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nde kısıtlı şekilde ibadete izin verirken, yaklaşık bir aydır Müslümanların girişini engellediği Mescid-i Aksa'nın ise kapalı kalacağını duyurdu.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Halime Afra Aksoy  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
Kudüs

Polisten yapılan yazılı açıklamada, Kudüs Latin Patriği ile koordinasyon içerisinde Kudüs Bölge Polisi Komutanı Avshalom Peled'le durum değerlendirmesi yapıldığı ve Kıyamet Kilisesi'nde sınırlı ibadete onay verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kiliseye girişlerdeki kısıtlamanın detaylarına ise yer verilmedi.

Mescid-i Aksa'ya yönelik kapatma kararı devam ediyor

Öte yandan İsrail polisi, 28 Şubat'tan bu yana kapalı tutulan Mescid-i Aksa'ya giriş yasağının sürdüğünü açıkladı.

Açıklamada, "halkın güvenliğini sağlama" iddiası yinelenerek, Mescid-i Aksa ile bitişiğindeki Burak (Ağlama) Duvarı'nın ibadet edenlerin girişine kapalı olmaya devam edeceği bildirildi.

İsrail ordusuna bağlı iç cephe komutanlığı da bölgedeki gruplaşma ve toplanmalara yönelik kısıtlamaların 4 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarının başlamasının ardından İsrail, saldırıları bahane ederek ülke içinde toplu yapılan faaliyetlere kısıtlamalar getirmiş, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ile Kıyamet Kilisesi'ne girişleri de kapatmıştı.

Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa ile beraberindekilerin, dün, Hristiyanların kutsal Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi'ne girişleri İsrail polisi tarafından engellenmişti. Bu engelleme "yüzyıllardır süren geleneğin bozulması" olarak tanımlanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gelen tepkiler üzerine Kudüs Latin Patriği Pizzaballa ve Kutsal Topraklar Muhafızı Başrahip Francesco Ielpo'nun Kiliseye girişinin engellenmesi kararından geri adım atmıştı.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa, Kutsal Kıyamet Kilisesi gibi mekanlara erişime kısıtlama getirmek ve ibadet özgürlüğünü engellemekle suçlanıyor. Buna karşın Yahudiler için kutsal sayılan Burak (Ağlama) Duvarı'na erişim konusunda daha esnek davranan İsrail, ayrımcılık uygulamakla da eleştiriliyor.

1 Nisan itibarıyla sahte plaka kullananlara 140 bin lira ceza uygulanacak
Türkiye'de gelecek 3 gün boyunca yağışlı hava etkili olacak
DMM "Türkiye'nin İran'ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan'a gireceği" iddialarını yalanladı
Emine Erdoğan: Davranış değişikliği en güçlü çevre ve iklim politikasıdır
İletişim Başkanı Duran: Sıfır Atık Hareketi, çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerinde kökleşmesine öncülük etmektedir

Benzer haberler

İsrail, Kıyamet Kilisesi'nde kısıtlı ibadete izin verirken Mescid-i Aksa'ya giriş yasağının sürdüğünü duyurdu

İsrail, Kıyamet Kilisesi'nde kısıtlı ibadete izin verirken Mescid-i Aksa'ya giriş yasağının sürdüğünü duyurdu

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Filistin Toprak Günü'nün 50. yılı, İsrail'in binlerce dönüm toprağı gasbetmesinin gölgesinde anılıyor

Filistin Toprak Günü'nün 50. yılında İsrail'in Filistinsizleştirme stratejisi nasıl devam ediyor?

Filistin Toprak Günü'nün 50. yılında İsrail'in Filistinsizleştirme stratejisi nasıl devam ediyor?
AB'den, İsrail polisinin Latin Patriği'nin Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemesine tepki

AB'den, İsrail polisinin Latin Patriği'nin Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemesine tepki
İsrail'in evsiz bıraktığı Lübnanlılar sığındıkları tiyatroda hikayelerini sahneye taşıdı

İsrail'in evsiz bıraktığı Lübnanlılar sığındıkları tiyatroda hikayelerini sahneye taşıdı
