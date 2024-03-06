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Dünya

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Gazze halkını tehcir planı konusunda uyardı

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in Gazze Şeridi sakinlerini bombalayarak ve kıtlığa mahkum ederek göçe zorlama planının Arapların ulusal güvenliğine "ciddi zarar" verebileceği konusunda uyardı.

Qais Omar Darwesh Omar, Hamdi Yıldız  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Gazze halkını tehcir planı konusunda uyardı

Ramallah

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği Merkezinde düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısında konuşan Maliki, "ABD'nin zalim vetosu, BM Güvenlik Konseyinin rolünü engelliyor ve İsrail'e Gazze'de daha fazla cinayet işlemesi için koruma sağlıyor" ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'de yıkım ve soykırım savaşının yanı sıra sistematik aç bırakma politikası izlediğini belirten Maliki şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, kendisine destek veren bazı ülkelerden aldığı 70 bin ton patlayıcıyı kullanarak Gazze'deki Filistinlileri Mısır sınırına yakın bir yere ittikten sonra bugün onları zorla yerinden etme planlarını uygulamaya hazırlanıyor."

Maliki, İsrail'in tehcir planının Filistin davasını tehdit etmekle kalmadığını, Arapların ulusal güvenliğine ciddi zarar vereceği ve bölgeyi çatışmaya sürükleyeceği uyarısında bulundu.

"İsrail gözlerimizin önünde canlı olarak Gazze Şeridi'nin yüzde 85'ini yıktı, çocukları bombalarla, hastalığa mahkum ederek ve aç bırakarak öldürdü, hasta ve yaralıları tedavi haklarından mahrum etti" ifadesini kullanan Maliki, Gazze saldırılarında 6'ncı aya yaklaşıldığını ve tüm çabalara rağmen henüz ufukta bir ateşkesin görünmediğine dikkati çekti.

Maliki, İsrail'in "savaşı durdurmak istemediğini ve Gazze halkına koruma sağlama konusundaki utanç verici uluslararası yetersizlik ve başarısızlık karşısında soykırımı sürdürmek istediğini" vurguladı.

Batı Şeria'daki durumlara ilişkin Maliki, İsrail'in "Batı Şeria'daki şehirlere baskınlarını sürdürmeye ve Filistinlileri öldürüp tutuklamaya devam etmesinin yanı sıra, Filistinli mültecileri yeniden etmek ve davalarını örtbas etmek için Filistin kamplarını ve altyapılarını yok ederek Batı Şeria'da paralel bir savaş yürüttüğünün" altını çizdi.

Maliki konuşmasında ayrıca, İsrail'in Filistinlileri abluka altındaki Mescid-i Aksa'da ibadet haklarından mahrum bıraktığını vurguladı.

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