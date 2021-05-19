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Dünya, Filistin Saldırı Altında

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistinlilere karşı suç işleyenlerden mutlaka uluslararası mahkemelerde hesap soracağız

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların "sistematik bir devlet terörü" olduğunu belirterek, Filistinlilere karşı suç işleyenlerden mutlaka uluslararası mahkemelerde hesap soracaklarını bildirdi.

Hamdi Yıldız   | 19.05.2021
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistinlilere karşı suç işleyenlerden mutlaka uluslararası mahkemelerde hesap soracağız Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin halkına karşı suç işleyenlerin uluslararası mahkemelerde yargılanmasının takipçisi olacaklarını belirtti.

Arap Birliğine bağlı Arap Parlamentosunun İsrail'in saldırılarına ilişkin düzenlediği olağanüstü oturuma görüntülü mesajla katılan Abbas, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların "sistematik bir devlet terörü" olduğunu söyledi.

"Halkımıza karşı suç işleyenlerin uluslararası mahkemelerde yargılanmasının peşini bırakmayacağız." diyen Abbas, Filistinlilere karşı işlenen suçların uluslararası hukukta "savaş suçu" olarak nitelendirildiğini ve mutlaka bunun hesabını soracaklarını ifade etti.

Kudüs'ün bölgede ve tüm dünyada güven ve istikrar için barışın anahtarı olduğunun altını çizen Abbas, "Kudüs, Filistin devletinin ebedi başkentidir." dedi.

Abbas, bugün üzerinde durulması gereken şeyin İsrail'in Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik saldırganlığın durdurulması ve işgalin sona ermesini sağlayacak ciddi siyasi bir sürece girmek olduğunu söyledi.

Mahmud Abbas ayrıca uluslararası kabule mazhar ve meşruiyete bağlı ulusal mutabakat hükümeti kurmaya hazır olduğunu vurguladı.



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