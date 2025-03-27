Filistin destekçisi, İngiliz Bakanı İsrail'e F35 parça satışı nedeniyle protesto etti
İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds'ın bir konferanstaki konuşması, İsrail'e F35 savaş jeti parçalarının satışının durdurulmasını isteyen Filistin destekçisi tarafından kesildi.
Londra
İngiliz ulusal haber ajansı PA Media'nın haberine göre, Reynolds düşünce kuruluşu Chatham House tarafından düzenlenen konferansta Filistin destekçisi tarafından protesto edildi.
Filistin destekçisi, "Bu adam ve hükümeti soykırımın suç ortağıdır. F35'ler Filistinli çocukları katlediyor. F35'lerin ticaretini durdurmadılar." sözleriyle, Reynolds'un konuşmasını böldü.
Destekçinin etkinlikten çıkarılmasının ardından Reynolds, "İsrail'e silah ihracatını askıya aldık. F35'leri askıya almadık çünkü bunlar ulusal güvenliğimizin ve Ukrayna'nın savunmasının ayrılmaz bir parçası. F35 tedarik zinciri tek bir ülkenin elinde olamaz. Bu karar Parlamento'da açık şekilde ortaya konuldu." ifadelerini kullandı.
Reynolds daha sonra Filistin bayrağı taşıyan ve F35 ihracatının durdurulmasını isteyen başka bir destekçi tarafından da protesto edildi ve bu destekçi de salondan çıkarıldı.
İngiltere, İsrail'e sağlanan 350 silah satış izin lisansından yalnızca 30'unu askıya almış, bu kısmi silah ambargosuna İsrail'in elindeki F-35 savaş jetlerinin İngiltere menşeli bileşenleri dahil edilmemişti.
Bu bileşenlerin İsrail'in Gazze'yi bombalamak için kullandığı jetlerin yüzde 15'ini oluşturduğu ve İngiltere’nin İsrail ordusu için sağladığı en önemli ekipmanları içerdiği tahmin ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.