Dolar
38.01
Euro
41.16
Altın
3,050.97
ETH/USDT
2,004.80
BTC/USDT
86,452.00
BIST 100
9,627.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şırnak’ta düzenlenen “Sektör Paydaşları Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin destekçisi, İngiliz Bakanı İsrail'e F35 parça satışı nedeniyle protesto etti

İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds'ın bir konferanstaki konuşması, İsrail'e F35 savaş jeti parçalarının satışının durdurulmasını isteyen Filistin destekçisi tarafından kesildi.

Nuran Erkul Kaya, Zuhal Demirci  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Filistin destekçisi, İngiliz Bakanı İsrail'e F35 parça satışı nedeniyle protesto etti

Londra

İngiliz ulusal haber ajansı PA Media'nın haberine göre, Reynolds düşünce kuruluşu Chatham House tarafından düzenlenen konferansta Filistin destekçisi tarafından protesto edildi.

Filistin destekçisi, "Bu adam ve hükümeti soykırımın suç ortağıdır. F35'ler Filistinli çocukları katlediyor. F35'lerin ticaretini durdurmadılar." sözleriyle, Reynolds'un konuşmasını böldü.

Destekçinin etkinlikten çıkarılmasının ardından Reynolds, "İsrail'e silah ihracatını askıya aldık. F35'leri askıya almadık çünkü bunlar ulusal güvenliğimizin ve Ukrayna'nın savunmasının ayrılmaz bir parçası. F35 tedarik zinciri tek bir ülkenin elinde olamaz. Bu karar Parlamento'da açık şekilde ortaya konuldu." ifadelerini kullandı.

Reynolds daha sonra Filistin bayrağı taşıyan ve F35 ihracatının durdurulmasını isteyen başka bir destekçi tarafından da protesto edildi ve bu destekçi de salondan çıkarıldı.

İngiltere, İsrail'e sağlanan 350 silah satış izin lisansından yalnızca 30'unu askıya almış, bu kısmi silah ambargosuna İsrail'in elindeki F-35 savaş jetlerinin İngiltere menşeli bileşenleri dahil edilmemişti.

Bu bileşenlerin İsrail'in Gazze'yi bombalamak için kullandığı jetlerin yüzde 15'ini oluşturduğu ve İngiltere’nin İsrail ordusu için sağladığı en önemli ekipmanları içerdiği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte otobüsler, metro ve ANKARAY bayramda ücretsiz olacak
Aydın'da kirlilik nedeniyle sulama kanalındaki suyun rengi değişti
RTÜK'ten İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin yayın ihlali yapan 4 kanala üst sınırdan ceza
Depremde 115 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin 9 kamu görevlisine dava açıldı
Ramazan Bayramı'nda yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

Benzer haberler

İngiltere: Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmanın zamanı değil

İngiltere: Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmanın zamanı değil

Filistin destekçisi, İngiliz Bakanı İsrail'e F35 parça satışı nedeniyle protesto etti

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters, Filistin yanlısı protestoculara "faşist" dedi

UNRWA: İsrail, Gazze'ye temel yardımların girişine yönelik çoğu girişimi reddetti

UNRWA: İsrail, Gazze'ye temel yardımların girişine yönelik çoğu girişimi reddetti

Filistinli Esirler Kulübü: İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde sağlık felaketi yaşanıyor

Filistinli Esirler Kulübü: İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde sağlık felaketi yaşanıyor
İsrail, Kadir Gecesi’nde Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara açmayı reddetti

İsrail, Kadir Gecesi’nde Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara açmayı reddetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet