Filistin destekçileri Sorbonne Üniversitesine ait binaya kırmızı boya püskürttü
Fransa'da, Filistin destekçileri "Gazze'deki soykırıma katkı sağlayan şirketlerle ortaklık kurduğu" gerekçesiyle Sorbonne Üniversitesinin idari binasına kırmızı boya püskürttü.
Paris
Paris 1 Sorbonne Filistin Komitesinin Instagram hesabından yapılan açıklamada, Sorbonne Üniversitesinin idari binasına yönelik eylem yapıldığı aktarıldı.
Açıklamada, "Filistin'deki soykırıma ortak olan Safran, Thales ve Dassault Systemes gibi şirketlerle ortaklıklar kuran idareye sesimizi duyurmak istiyoruz." ifadesi kullanılarak, söz konusu binada üniversitenin ortaklarının ofislerinin de bulunduğu kaydedildi.
Komitenin paylaştığı görüntülerde, Filistin destekçisi bir grup eylemcinin binaya kırmızı boya püskürttüğü görülüyor.
Fransız firmalar Safran, Thales ve Dassault Systemes, savunma teknolojisi sektöründe faaliyet gösteriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.