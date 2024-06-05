Dolar
32.25
Euro
35.11
Altın
2,353.12
ETH/USDT
3,863.90
BTC/USDT
71,239.00
BIST 100
10,350.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin destekçileri Sorbonne Üniversitesine ait binaya kırmızı boya püskürttü

Fransa'da, Filistin destekçileri "Gazze'deki soykırıma katkı sağlayan şirketlerle ortaklık kurduğu" gerekçesiyle Sorbonne Üniversitesinin idari binasına kırmızı boya püskürttü.

Esra Taşkın  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Filistin destekçileri Sorbonne Üniversitesine ait binaya kırmızı boya püskürttü

Paris

Paris 1 Sorbonne Filistin Komitesinin Instagram hesabından yapılan açıklamada, Sorbonne Üniversitesinin idari binasına yönelik eylem yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Filistin'deki soykırıma ortak olan Safran, Thales ve Dassault Systemes gibi şirketlerle ortaklıklar kuran idareye sesimizi duyurmak istiyoruz." ifadesi kullanılarak, söz konusu binada üniversitenin ortaklarının ofislerinin de bulunduğu kaydedildi.

Komitenin paylaştığı görüntülerde, Filistin destekçisi bir grup eylemcinin binaya kırmızı boya püskürttüğü görülüyor.

Fransız firmalar Safran, Thales ve Dassault Systemes, savunma teknolojisi sektöründe faaliyet gösteriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Dünya Çevre Günü" paylaşımı
İnfaz koruma memurlarına yönelik terör saldırılarına ilişkin davada karar
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Galatasaray tüm milletimizin göğsünü kabartan başarılara imza attı
TİKA ile İslam İşbirliği Teşkilatı arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı

Benzer haberler

Filistin destekçileri Sorbonne Üniversitesine ait binaya kırmızı boya püskürttü

Filistin destekçileri Sorbonne Üniversitesine ait binaya kırmızı boya püskürttü

Fransa'da 230'dan fazla sanatçı ve internet fenomeni, Filistin devletini tanıma çağrısı yaptı

Fransa meclisinde muhalif milletvekilinin Filistin bayrağı açmasının ardından oturuma ara verildi

ABD Başkanı Biden'ın 5 günlük Fransa ziyareti başladı

ABD Başkanı Biden'ın 5 günlük Fransa ziyareti başladı
Rusya, Nijer'de Fransa'nın uranyum varlıklarını alabilir

Rusya, Nijer'de Fransa'nın uranyum varlıklarını alabilir
Microsoft: Rusya Paris Olimpiyatları öncesi dezenformasyon çalışmalarına hız verdi

Microsoft: Rusya Paris Olimpiyatları öncesi dezenformasyon çalışmalarına hız verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet