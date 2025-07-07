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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin, BRICS Zirvesi'nden çıkan "Gazze'de ateşkes ve çekilme çağrısını" memnuniyetle karşıladı

Filistin, BRICS Zirvesi'nde yayımlanan, "İsrail'in Gazze Şeridi ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarından tamamen çekilmesi, Gazze'de kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanmasını" öngören bildiriyi memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Qais Omar Darwesh Omar, Hamdi Yıldız  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Filistin, BRICS Zirvesi'nden çıkan "Gazze'de ateşkes ve çekilme çağrısını" memnuniyetle karşıladı

Ramallah

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi'nde yayımlanan bildiriye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Bakanlık açıklamasında, "Filistin halkına karşı uygulanan soykırım, saldırılar ve zorunlu göçün yanı sıra topraklarının ilhakı gibi ihlalleri durdurması için İsrail'i bağlayıcı icraatları yerine getirmeleri hedefiyle uluslararası acil müdahale" talebinde bulunuldu.

Açıklamada, Arap Birliğinin 2002'de Beyrut'ta düzenlenen zirvesinde kabul edilen "Arap Barış Girişimi" uyarınca ve uluslararası barış referans şartlarına göre çatışmanın çözülmesi için siyasi bir müzakere süreci başlatılması çağrısı yapıldı.

Rio de Janeiro'da düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi'nin ilk gününde yayımlanan ortak bildiride İsrail güçlerinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarından tamamen çekilmesi, Gazze'de kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanması çağrısı yapılmıştı.

Bildiride, ayrıca Gazze Şeridi'nin Filistin'in "vazgeçilmez bir parçası olduğu" vurgulanmıştı.

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