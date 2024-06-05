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Dünya

Filistin Başbakanı Mustafa, AB Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Koopmans ile görüştü

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Avrupa Birliği (AB) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Sven Koopmans ile Gazze'deki saldırıların sonlandırılması ve İsrail'in bloke ettiği Filistin'e ait paraların serbest bırakılması konularını ele aldı.

Qais Omar Darwesh Omar, Hamdi Yıldız  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Filistin Başbakanı Mustafa, AB Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Koopmans ile görüştü

Ramallah

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Mustafa - Koopmans görüşmesi, Ramallah'taki Başbakanlık ofisinde gerçekleşti.

Filistin devletinin resmen tanınmasına ilişkin art arda atılan adımlar ve siyasi arenadaki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Gazze Şeridi'nde süren saldırıların sonlandırılması için yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

Görüşmede, Filistin Başbakanı, AB ülkelerine, Filistin devletini tanımaları çağrısı yaparken, Filistin halkının haklarının savunulmasının önemini vurguladı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 586 Filistinli öldürüldü, 83 bin 74 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 527 Filistinli hayatını kaybetti.


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