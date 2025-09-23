Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistin'i 6 ülkenin tanıması, adil barışın sağlanması için önemli bir adım

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 6 ülkenin Filistin Devleti’ni tanımasının "adil ve kalıcı barışa giden yolda önemli ve gerekli bir adım" olduğunu belirtti.

Qais Omar Darwesh Omar, Safiye Karabacak  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistin'i 6 ülkenin tanıması, adil barışın sağlanması için önemli bir adım

Ramallah

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas yaptığı açıklamada, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Monako ve Andorra’nın bağımsız ve egemen Filistin Devleti’ni resmen tanımasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Abbas, "Bu tanımalar, uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak, adil ve kalıcı barışın sağlanması yolunda önemli ve gerekli bir adımı teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

"Filistin halkının kendi kaderini tayin etme, özgürlüğüne kavuşma ve bağımsızlığını gerçekleştirme hakkının bu şekilde tanınması, iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin önünü açacağına" işaret eden Abbas, böylece Filistin Devleti'nin İsrail'in yanında "güvenli, barış ve iyi komşuluk içinde yaşayacağını" kaydetti.

Abbas, "Bugün önceliğimiz, ateşkesin sağlanması, yardımların (Gazze Şeridi’ne) ulaştırılması, tüm (İsrailli) rehinelerin ve (Filistinli) esirlerin serbest bırakılması, İsrail’in bölgeden tamamen çekilmesi, Filistin Devleti’nin tüm sorumluluklarını üstlenmesi, iyileşme ve yeniden imar sürecine gidilmesi ve (Batı Şeria’da) yerleşim faaliyetlerinin ve yerleşimci (Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler) terörünün durdurulmasıdır." dedi.

Filistin Devlet Başkanı ayrıca, "Filistin Devleti’nin taahhüt ettiği tüm yükümlülükleri ve reformları yerine getireceğini" yineledi.

Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Monako ve Andorra dün Filistin Devleti’ni resmen tanıdıklarını açıklamıştı.


