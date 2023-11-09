Dolar
28.47
Euro
30.46
Altın
1,960.74
ETH/USDT
2,023.00
BTC/USDT
36,469.00
BIST 100
7,841.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği Gazze’den yayındayız.
logo
Dünya

Filistin Başbakanı Iştiyye: Filistin halkına karşı işlenen suçları sona erdirecek önlemleri almalıyız

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, uluslararası toplumdan, İsrail'e Filistin halkına karşı işlediği suçların hesabını sormasını istedi.

Şeyma Uzundere  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
Filistin Başbakanı Iştiyye: Filistin halkına karşı işlenen suçları sona erdirecek önlemleri almalıyız

Ankara

Iştiyye Paris'te düzenlenen "Gazze için Uluslararası İnsani Konferans"ta konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetine icabet ederek konferansa katılan taraflara teşekkür eden Iştiyye, Gazze'deki yıkıma ve insani krize dikkati çekerek, savaşın son bulması için "Daha ne kadar Filistinli ölmeli?" diye sordu.

Filistin halkının "acı tarihinin" 7 Ekim'de değil 75 yıl önce başladığını vurgulayan Iştiyye, "meşru müdafaanın bir başkasının toprağını işgal anlamına gelmediğini" belirtti.

İsrail kabinesinin tüm Filistinlileri hedef alan açıklamalarını hatırlatan Iştiyye, İsrail'in Hamas'a karşı değil tüm Filistin halkına savaş açtığını söyledi.

Kimsenin çocukların öldürülmesini haklı çıkaramayacağını ifade eden Iştiyye, İsrail'in açık şekilde uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğine dikkati çekti.

Iştiyye, uluslararası toplumun İsrail-Filistin meselesine yaklaşımında "çifte standardından" uzaklaşması gerektiğinin altını çizerek Gazze'deki yaralıların kurtarılmasının ve bölgeye elektrik, su ve tıbbi yardım ulaştırılmasının öncelikli kılınması gerektiğini kaydetti.

Yardımların sadece Gazze'nin güneyine değil bütün bölgelerine ulaştırılması gerektiğini dile getiren Iştiyye, Gazze'nin güneyinde yeni bir kamp kurulmasına "kesinlikle" karşı olduklarını, bunun kuzeyin tamamen tahliyesi anlamına geleceğini dile getirdi.

Filistin topraklarının bölünemeyeceğini, Gazze Şeridi hakkında konuşmanın tüm Filistin topraklarının geleceğine ilişkin bir konuşma yapılmadan mümkün olamayacağını vurgulayan Iştiyye şöyle konuştu:

"Bu konferans ile bir kez daha hepimiz 'savaşın son bulmasını istiyoruz' diyelim. Ve yarından bahsettiğimizde, bu sadece Gazze Şeridi'ndeki yarın değil, tüm Filistin topraklarındaki yarın. Biliyoruz ki, İsrail'de de bir yarın olacak ve uluslararası mahkemeler suçluları yargılamak için açık bir pozisyon almalı. Uluslararası insancıl hukuk herkes için bağlayıcıdır. Eğer bu masanın etrafında insancıl hukukun savunucuları olarak toplandıysak, Filistin halkına karşı işlenen suçları sona erdirecek önlemleri almalıyız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinliler uluslararası medyayı, kamuoyunu kandırıyor" iddiasını yalanladı
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata, Miyazaki Koru Parkı'nı ziyaret etti
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
DSİ Genel Müdür Yardımcısı Selek: İstanbul barajlarındaki su miktarı 2 ay yetecek kadar görünüyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Halkımızın huzuruna kastedenlerle mücadelemiz yılın 365 günü, durmadan devam edecek

Benzer haberler

Netanyahu'nun sözcüsü, kurgu videoyla Gazze'deki ölümlerin "yalan olduğunu" savundu

Netanyahu'nun sözcüsü, kurgu videoyla Gazze'deki ölümlerin "yalan olduğunu" savundu

Gazze'deki hükümetten "çok geç olmadan bölgeyi kurtarın" çağrısı

ABD: İsrail, Gazze'deki saldırılara günde 4 saat ara vereceğini bildirdi

BM Genel Sekreteri Guterres: Şimdi Gazze'de somut adım atma zamanı

BM Genel Sekreteri Guterres: Şimdi Gazze'de somut adım atma zamanı
Filistin Başbakanı Iştiyye: Filistin halkına karşı işlenen suçları sona erdirecek önlemleri almalıyız

Filistin Başbakanı Iştiyye: Filistin halkına karşı işlenen suçları sona erdirecek önlemleri almalıyız
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinliler uluslararası medyayı, kamuoyunu kandırıyor" iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinliler uluslararası medyayı, kamuoyunu kandırıyor" iddiasını yalanladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet