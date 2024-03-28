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Dünya

Filistin: Avrupa'nın Filistin Devleti'ni tanımaya yönelik hareketi doğru yönde atılmış bir adımdır

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Avrupa'nın Filistin Devleti'ni tanımaya yönelik hareketini överek, bunu "doğru yönde atılmış bir adım" olarak değerlendirdi.

Qais Omar Darwesh Omar, Ali Semerci  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Filistin: Avrupa'nın Filistin Devleti'ni tanımaya yönelik hareketi doğru yönde atılmış bir adımdır

Ramallah

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Maliki, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile Ramallah'ta bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'nde masum sivillere karşı sürdürdüğü soykırım savaşı ve insani koşullar ele alındı.

Görüşme sırasında Belçika'yı Gazze Şeridi'nde sahra hastaneleri kurma konusunu değerlendirmeye çağıran Maliki, "Sürdürülebilir bir ateşkes, Filistinli sivillere uluslararası koruma sağlanması ve insani yardımın güvenli bir şekilde sağlanması en büyük önceliği oluşturuyor." dedi.

Batı Şeria'daki duruma da değinen Maliki, İsrail'in Batı Şeria'daki ihlalleri, Yahudi yerleşimcilerin Filistin vatandaşlarına karşı uyguladığı terör, yerleşim birimlerinin genişletilmesi amacıyla vatandaşların topraklarına el konulması ve silahlı yerleşimcilerin suçlarının tırmandığına dikkati çekti.

Bakan Maliki, "Birçok Avrupa ülkesinde 'iki devletli çözümü garanti edecek ve koruyacak ve çatışmaya siyasi çözüm fırsatı sağlayacak şekilde' Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik iç hareketlilik, Filistin'i tanıma konusunda acil karar alınması için doğru yönde atılmış bir adımdır." dedi.

Maliki, Gazze'ye yönelik sürdürdüğü savaşı durdurması, sivilleri hedef almayı bırakması, zorla yerinden etme politikasına son vermesi ve mümkün olan en kısa sürede Gazze'ye insani yardımı ulaştırmaya zorlamak için İsrail hükümetine gerçek baskı uygulanması gerektiğini vurguladı.

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