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Dünya

FBI: ABD şirketlerinde uzaktan çalışan binlerce bilişimci Kuzey Kore silah programını finanse etti

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı, ABD'li şirketlerin sözleşmeli binlerce bilgi teknolojisi çalışanının, yıllardır balistik füze programını finanse etmek için Kuzey Kore'ye para gönderdiğini açıkladı.

Saadet Firdevs Aparı  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
FBI: ABD şirketlerinde uzaktan çalışan binlerce bilişimci Kuzey Kore silah programını finanse etti

Ankara

Adalet Bakanlığı'nın dün yaptığı "Kuzey Kore'nin ABD'deki şirketlerle uzaktan çalışmak üzere anlaştığı ve dünyanın başka bölgelerine gönderdiği bilişim çalışanlarının, bu işleri almak için sahte kimlik kullandıkları" açıklamasının ardından, FBI bugün St. Louis'de konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi

FBI yetkilileri, bu kişilerin kazandıkları parayı Kuzey Kore'nin silah programına aktardığını kaydederek devam eden soruşturma kapsamında 1,5 milyon dolar ve 17 alan adına el konulduğunu belirtti.

Serbest çalışan bilişim teknolojileri elemanı istihdam eden herhangi bir şirketin "büyük olasılıkla" söz konusu kişilerden birini işe aldığını aktaran yetkililer, uzaktan çalışan istihdam eden şirketleri işe alım sürecinde ek önlemler almaları konusunda uyardı.

Konuyla ilgili açılan soruşturma kapsamındaki mahkeme belgelerinde, Kuzey Kore hükümetinin binlerce vasıflı bilişim çalışanını, “ABD ve diğer ülkelerdeki işletmeleri kandırarak uzaktan serbest çalışan olarak işe alınmalarını sağlamak amacıyla öncelikle Çin ve Rusya'ya yaşamaları için gönderdiği” iddia ediliyor.

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