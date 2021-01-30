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Dünya

Fas'ta tutuklu bulunan Rif Hareketi üyelerinin açlık grevi sona erdi

Fas'ta tutuklu bulunan Rif Hareketi mensuplarının 20 Ocak'ta başlattıkları açlık grevini sonlandırdıkları bildirildi.

Hamdi Yıldız   | 30.01.2021
Fas'ta tutuklu bulunan Rif Hareketi üyelerinin açlık grevi sona erdi

Rabat

Hapishaneler İdaresi, yaptığı yazılı açıklamada, El-Huseyme olayları sebebiyle tutuklanan 6 Rif Hareketi mensubunun bulundukları cezaevlerindeki yönetimlere açlık grevini sonlandırdıklarını beyan ettiklerini duyurdu.

Tanca Cezaevinde telefon kullanımının yasaklanmasını protesto amacıyla 20 Ocak'ta açlık grevi başlatan 6 Rif Hareketi üyesi, “kurallara aykırı davranmak ve utanç verici tavırlar içerisinde olmak” nedenleriyle bulundukları Tanca 2 Hapishanesi'nden ülkenin farklı hapishanelerine nakledilmişti.

Eylemlerini durdurmalarının ardından dağıtılan üyelerin tekrar Tanca 2 Hapishanesi'ne geri getirilmeleri bekleniyor.

Rif Hareketi

Fas'ın kuzeyindeki Er-Rif bölgesinin El-Huseyme kentinde, 20 Ekim 2016'da genç bir balık satıcısının çöp kamyonu içinde ezilerek öldürülmesinden sonra gösteriler başlamıştı.

İsmini gösterilerin başladığı bölgeden alan Rif Hareketi, Ekim 2016'dan 2017'nin ortalarına kadar hükümetin bölgenin kalkınması için söz verdiği projeleri hayata geçirmemesi gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti. O dönem birçok gösterici gözaltına alınmıştı.

Kazablanka İstinaf Mahkemesi geçen 5 Nisan'da, 2016-2017 yıllarındaki gösterileri organize etmek suçlamasıyla Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi hakkında daha önce verilen 20 yıl hapis cezasını onamıştı.

Rif Hareketi mensupları, verilen ağır hapis cezaları nedeniyle birçok kez Krallıktan “af ve ceza indirimi" talebinde bulunmuştu.




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