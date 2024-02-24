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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fas'ta Gazze'ye destek için 50 kentte 110 gösteri düzenlendi

Fas'ın 50 kentinde, İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi.

Khalid Mejdoup, Gülşen Topçu  | 24.02.2024 - Güncelleme : 24.02.2024
Fas'ta Gazze'ye destek için 50 kentte 110 gösteri düzenlendi

Rabat

Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, bir günde 50 kentte 110 ayrı noktada Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi.

Tatvan, Tanca, Meknes, Agadir, Tarudant ve Vecde'nin de aralarında bulunduğu kentlerde yapılan gösterilerde, İsrail'in Gazze'de sivillere karşı işlediği soykırım, zorla aç bırakma ve tehcir politikası kınanırken uluslararası toplumun sivillerin korunması konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi istendi.

Göstericiler, Fas makamlarını Filistin halkını destekleyen pozisyon almaya ve İsrail'le normalleşme anlaşmasından geri adım atmaya çağırdı.

Protestocular, Gazze'deki savaş duruncaya ve Filistinliler adil ve meşru haklarını elde edinceye kadar gösteri yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Fas ile İsrail, Fas'ın Batı Sahra'daki egemenliğinin tanınması karşılığında Fas'ın İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatmasını öngören normalleşme anlaşmasını 10 Aralık 2020'de imzalamıştı.

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