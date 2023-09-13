Dolar
26.93
Euro
28.93
Altın
1,911.56
ETH/USDT
1,597.80
BTC/USDT
26,103.00
BIST 100
8,208.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fas'ta depremin beşinci gününde arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Fas'ta meydana gelen yıkıcı depremin beşinci gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Khalid Mejdoup, Hacer Başer  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Fas'ta depremin beşinci gününde arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Rabat

Ekipler depremden etkilenen bölgelerde enkaz altındakilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek dağlarda kurulu köyler arasındaki mesafe ve yolların engebeli olması ekiplerin çalışmalarını zorlaştıran unsurlar arasında yer alıyor.

Depremden etkilenen yerlerde bölge sakinlerinin de arama kurtarma çalışmalarına katıldığı görülüyor.

Yurt dışında yaşayan bazı Faslıların araçlarına yardım malzemeleri koyarak ülkelerine geldiği görüntüler ise bölgede dayanışma ruhunu canlandırıyor.

Fas'ın diğer şehirlerinden de yardım malzemesi taşıyan çok sayıda araç, destek için deprem bölgelerine geliyor.

Fas Kralı 6. Muhammed de dün Marakeş'teki bir hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret etmiş ve kan bağışında bulunmuştu.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi saat 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

Fas İçişleri Bakanlığı depremde 2 bin 901 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 530 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da ağır hasarlı 2 bloklu site kontrollü yıkıldı
Van Gölü kuraklık nedeniyle küçülmeye devam ediyor
Mardin turizmdeki hedefini yakalamak için sonbahara odaklandı
Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı
KPSS'de branş sıralamaları açıklandı

Benzer haberler

Hatay'da ağır hasarlı 2 bloklu site kontrollü yıkıldı

Hatay'da ağır hasarlı 2 bloklu site kontrollü yıkıldı

Fas'ta depremin beşinci gününde arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Deprem bölgesindeki inşa faaliyetlerinde kullanılacak eşyanın ithalatına getirilen esneklik yıl sonuna uzatıldı

Uluslararası Türk-Arap Diyaloğu Birliğinden Fas ile Libya'ya taziye ve dayanışma mesajı

Uluslararası Türk-Arap Diyaloğu Birliğinden Fas ile Libya'ya taziye ve dayanışma mesajı
Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 901'e yükseldi

Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 901'e yükseldi
Kızılhaç, depremin vurduğu Fas için 100 milyon İsviçre frangı yardım çağrısı yaptı

Kızılhaç, depremin vurduğu Fas için 100 milyon İsviçre frangı yardım çağrısı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet