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Dünya

Fas’ta genel seçimleri koalisyon hükümeti ortaklarından Milli Bağımsızlar Birliği kazandı

Fas’ta 8 Eylül’de yapılan genel geçimlerin galibi, 97 sandalye ile koalisyon ortağı Milli Bağımsızlar Birliği (RNI) oldu.

Ebu Bekir Aşkın   | 09.09.2021
Fas’ta genel seçimleri koalisyon hükümeti ortaklarından Milli Bağımsızlar Birliği kazandı

Rabat

Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit düzenlediği basın toplantısında, Temsilciler Meclisi'nde görev yapacak 395 milletvekilinin belirlenmesi için dün yapılan seçimlerin sonuçlarını açıkladı.

Leftit, yüzde 96’sı sayılan oylarda, 97 milletvekili çıkarmayı başaran RNI’nın seçimlerin galibi olduğunu söyledi.

Asalet ve Çağdaşlık Partisi’nin (PAM) 82, İstiklal Partisi’nin 78, Sosyalist Birlik’in 35, Halk Hareketi’nin 26, İlerleme ve Sosyalizm’in 20, Anayasal Birlik’in 18 sandalye kazandığını kaydetti.

Leftit, iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (PJD) ise 12 sandalye de kaldığını ifade ettiği açıklamasında, kalan 12 sandalyenin ise kalan 12 parti arasında dağıldığını ifade etti.

Fas İçişleri Bakanlığından tarafından dün yapılan resmi açıklamada ülkede genel ve yerel seçimlere yüzde 50,18 oranında katılım gerçekleştiği bildirilmişti.

Fas’ta genel ve yerel seçimlere katılım oranı açıklandı

Öte yandan Fas İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, seçimlere katılımın yüzde 50,18 olarak gerçekleştiği bildirildi.

Krallığın kuzey bölgelerindeki Ed-Dahla-Vadi ez-Zeheb bölgesinde katılım oranının yüzde 58,30, El-Uyun-Es-Sakiye el-Hamra bölgesinde ise yüzde 63,76 olduğu belirtildi.

Resmi verilere göre Fas’ta 2016 yılında yapılan genel seçimlerde katılım oranı yüzde 43 olmuştu.



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