Dolar
32.53
Euro
34.55
Altın
2,382.86
ETH/USDT
3,108.20
BTC/USDT
64,116.00
BIST 100
9,548.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fas: Kuraklık sebebiyle ekilebilir tarım alanımızın yüzde 20'sini kaybedeceğiz

Fas Tarım Bakanı Muhammed Sadiki, bu yıl kuraklık sebebiyle ülkede ekilebilir tarım alanının yüzde 20'sini kaybedeceklerini söyledi.

Khalid Mejdoup, Mahmut Geldi  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Fas: Kuraklık sebebiyle ekilebilir tarım alanımızın yüzde 20'sini kaybedeceğiz

Rabat

Bakan Sadiki, Meclis'in ikinci kanadı konumundaki Danışmanlar Meclisi'nde soruları yanıtladı.

Yaz ve kış mevsimlerinde ekilebilen alanın 2,5 milyon hektara ulaştığını belirten Sadiki, yağışların normal olduğu yıllarda ülkedeki ekilebilen tarım alanının 4 milyon hektara ulaştığına dikkati çekti.

"Kuraklık sebebiyle ekilen 2,5 milyon hektarın yüzde 20'sini kaybedeceğiz." diyen Sadiki, bu yıl geçen yıla göre ekilen tarım alanının yüzde 31 oranında düştüğünü paylaştı.

Fas, üst üste 5 yıldır, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının bel kemiğini oluşturan tarım sektörünün karşı karşıya olduğu tehlikelerin gölgesinde ciddi bir kuraklık tehdidi yaşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
AYM Başkanvekilliğine Basri Bağcı'nın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerle sohbet etti
Ordu'da cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasında
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar başkanlığındaki heyet, Gürcistan'da temaslarda bulundu

Benzer haberler

Fas: Kuraklık sebebiyle ekilebilir tarım alanımızın yüzde 20'sini kaybedeceğiz

Fas: Kuraklık sebebiyle ekilebilir tarım alanımızın yüzde 20'sini kaybedeceğiz

Fas'ta 54 kentte Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi

Fas'taki Filistinli öğrenciler, ailelerinden uzakta endişeli ve hüzünlü bir bayram geçiriyor

İsrail’in Gazze’ye saldırıları Fas’ta protesto edildi

İsrail’in Gazze’ye saldırıları Fas’ta protesto edildi
Fas'ta doktorlar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Fas'ta doktorlar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti
Fas'ta erkeklerin eşlerine bayram hediyesi aldığı "tuz hakkı" geleneği yıllardır yaşatılıyor

Fas'ta erkeklerin eşlerine bayram hediyesi aldığı "tuz hakkı" geleneği yıllardır yaşatılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet