Dolar
27.04
Euro
28.75
Altın
1,925.28
ETH/USDT
1,621.50
BTC/USDT
27,081.00
BIST 100
7,719.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fas, deprem bölgelerinin imarı için 12 milyar dolar tahsis edecek

Fas, ülkeyi vuran depremin ardından yeniden imar için 5 yıl içinde 120 milyar dirhem (12 milyar dolar) tahsis edileceğini duyurdu.

Khalid Mejdoup, Safiye Karabacak, Hamdi Yıldız  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Fas, deprem bölgelerinin imarı için 12 milyar dolar tahsis edecek Fotoğraf: Abu Adem Muhammed/AA

Rabat

Fas Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral 6. Muhammed başkanlığında başkent Rabat'taki kraliyet sarayında düzenlenen toplantıda, merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz olan depremden etkilenen bölgelere yönelik yeniden imar programının ele alındığı belirtildi.

Programın "4,2 milyon kişiyi hedeflediği, depremden etkilenen insanları yerleştirmeyi, yeniden imarı ve etkilenen bölgelerdeki altyapıyı iyileştirmeyi" amaçladığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeniden imar programı, 5 yıl içinde 120 milyar dirhem tahsis edilerek, hızlı, gönüllü, uyumlu ve güçlü bir bütçe hedefliyor. Bu bütçe, depremden etkilenen Marakeş, el-Huz, Şişava, Azilal, Tarudant ve Razazat olmak üzere 6 kentle ilgili olacak. Program, konutların inşası, hasarlı altyapının iyileştirilmesi, hedef bölgelerdeki ekonomi ve sosyal kalkınmanın güçlendirilmesini kapsıyor."

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Kraliyet Divanından 14 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada, depremden etkilenen bölgelerde yaklaşık 50 bin evin tamamen veya kısmen yıkıldığı bildirilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, son verilere göre, depremde can kaybının 2 bin 946, yaralı sayısının 6 bin 125 olduğunu duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanlığı 2 bin 450 sözleşmeli personel alacak
Edirne'de sınır hattındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Dışişleri Bakanı Fidan, İİT Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti
MSB'den şehit Jandarma Astsubay Hasan Bozkurt için taziye mesajı

Benzer haberler

Fas, deprem bölgelerinin imarı için 12 milyar dolar tahsis edecek

Fas, deprem bölgelerinin imarı için 12 milyar dolar tahsis edecek

Faslı uzmanlar, depremin ülke ekonomisine etkisinin "külfetli" olacağını belirtiyor

Fas'taki deprem tarihi yapıları da vurdu

Artçı sarsıntılar son dönemdeki obruk oluşumunu tetikledi

Artçı sarsıntılar son dönemdeki obruk oluşumunu tetikledi
AB'nin Türkiye'ye 400 milyon avroluk afet yardımına AP'den onay

AB'nin Türkiye'ye 400 milyon avroluk afet yardımına AP'den onay
Depremden etkilenen Elazığ'da kalıcı konutlar yükseliyor

Depremden etkilenen Elazığ'da kalıcı konutlar yükseliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet