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Dünya

Facebook Filistin'den yayın yapan Şihab Haber Ajansının sayfasını sildi

Sosyal paylaşım sitesi Facebook yönetimi, Filistin'den yayın yapan Şihab Haber Ajansının (Shehab News Agency) platformdaki sayfasını kaldırdı.

Ali Semerci   | 13.07.2021
Facebook Filistin'den yayın yapan Şihab Haber Ajansının sayfasını sildi

Gazze

Ajansın Haber Müdürü Husam ez-Zayiğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Facebook yönetiminin bugün Ajansın sayfasını silerek, uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınan düşünce ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini söyledi.

Facebook'un Ajansın sayfasını silmesini kınayan Zayiğ, bu olayı "standartlara uymama ve şiddete teşvik bahanesi" ile "Filistin haberlerine karşı açılan bir savaş" olarak nitelendirdi.

Zayiğ, Facebook yönetiminin, İsraillilerin, siyasi haber sitelerinin veya İsrail derneklerinin kışkırtmasına ve topluluk standartlarını ihlal etmesine göz yumduğunu, Filistinlilerin bu provokasyonlara ve kışkırtmalara tepkisini yayımlamasını engellediğini dile getirdi.

Haber Müdürü Zayiğ, Şihab Haber Ajansının 2009'da açılan Facebook sayfasının 7,5 milyondan fazla takipçisi olduğunu kaydetti.

Bu arada Filistinli Gazeteciler Bloku da Facebook'un Şihab Haber Ajansının sayfasını silmesini kınadı.

Bloktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu olay, Ajansa karşı atılmış "keyfi ve zalim bir adım" olarak değerlendirildi.

İsrail Adalet Bakanlığı 2018'de yaptığı açıklamada, Facebook yönetiminin bir önceki yıl İsrail'in sosyal paylaşım sitesindeki Filistin içeriklerini kaldırma, yasaklama ve veri sağlama taleplerinin yaklaşık yüzde 85'ine yanıt verdiğini duyurmuştu.


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