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Dünya

Ezher Şeyhi Tayyib tüm dünyayı deprem bölgelerine yardıma çağırdı

Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgeler için tüm dünyayı yardıma davet etti.

Hussameldin Abdelgadir Salih Mohamed, Mahmut Geldi   | 08.02.2023
Ezher Şeyhi Tayyib tüm dünyayı deprem bölgelerine yardıma çağırdı

İstanbul

Ezher Şeyhi Tayyib, Türkiye'de 10 il ile Suriye'nin kuzeyinde büyük yıkıma ve can kaybına yol açan depremlere ilişkin Twitter hesabından Türkçe, Arapça ve İngilizce paylaşımlarda bulundu.

"Allah'ım savunmasız kullarına sen rahmet eyle." niyazında bulunan Ezher Şeyhi, şunları kaydetti:

"Suriye ve Türkiye'yi vuran şiddetli depremin korkunç manzaraları nedeniyle yüreğimiz acıyla yarıldı. Dünyayı harekete geçmeye, mahsur kalanların imdadına yetişmeye, yaralılara ve evsiz kalanlara yardım eli uzatmaya ve enkaz altından can kurtarmak için acele etmeye çağırıyorum."

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