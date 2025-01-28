Evlerine dönen Filistinliler, bölgede karşılaştıkları cesetleri toplayarak defnediyor
Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasının ardından evlerine dönenler, bölgede yaşamını yitiren Filistinlilerin cesetlerinden geriye kalanlarla karşılaştı.
Gazze
İsrail’in 15 aydan uzun süredir devam eden saldırıları sırasında yaşamını yitirenlerden bazılarının naaşları imkansızlıklar sebebiyle defnedilemedi. Yerinden edilen Filistinlilerin evlerine geri dönmeye başlamasının ardından bölge sakinleri enkazdan çıkartılan ve açık alanda bulunan cesetleri toplayarak defnetmeye başladı.
Morga getirdikleri naaşların 1 yıldan daha uzun bir süre önce İsrail saldırısında yaşamını yitiren Filistinlilere ait olduğunu ifade eden doktor Kemal Turban, cenazeleri toprağa verme fırsatını buldukları için şükrettiklerini dile getirdi.
Turban, "Çocuklarımız yok olmuyor, onlar toprağımızı diriltiyor" ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.