Dolar
35.75
Euro
37.30
Altın
2,762.60
ETH/USDT
3,165.40
BTC/USDT
102,789.00
BIST 100
10,121.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Evlerine dönen Filistinliler, bölgede karşılaştıkları cesetleri toplayarak defnediyor

Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasının ardından evlerine dönenler, bölgede yaşamını yitiren Filistinlilerin cesetlerinden geriye kalanlarla karşılaştı.

28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Evlerine dönen Filistinliler, bölgede karşılaştıkları cesetleri toplayarak defnediyor

Gazze

İsrail’in 15 aydan uzun süredir devam eden saldırıları sırasında yaşamını yitirenlerden bazılarının naaşları imkansızlıklar sebebiyle defnedilemedi. Yerinden edilen Filistinlilerin evlerine geri dönmeye başlamasının ardından bölge sakinleri enkazdan çıkartılan ve açık alanda bulunan cesetleri toplayarak defnetmeye başladı.

Morga getirdikleri naaşların 1 yıldan daha uzun bir süre önce İsrail saldırısında yaşamını yitiren Filistinlilere ait olduğunu ifade eden doktor Kemal Turban, cenazeleri toprağa verme fırsatını buldukları için şükrettiklerini dile getirdi.

Turban, "Çocuklarımız yok olmuyor, onlar toprağımızı diriltiyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın 76'ncı Cumhuriyet Bayramı Ankara'da kutlandı
Afrika üzerinden gelen yüksek basınçla hava kalitesi düşüyor
İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe neden olan sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı
D-8 Teşkilatı Sekreteryasının İstanbul'daki yeni binasının açılışı yapıldı
SOLOTÜRK, Antalya'daki eğitim uçuşlarını sürdürdü

Benzer haberler

Evlerine dönen Filistinliler, bölgede karşılaştıkları cesetleri toplayarak defnediyor

Evlerine dönen Filistinliler, bölgede karşılaştıkları cesetleri toplayarak defnediyor

Gazze'de kuzeydeki bölgelere dönen Filistinliler, ilk gecelerini zor şartlarda geçirdi

Hamas: Mısır ile Gazze'de ulusal uzlaşı hükümeti kurma çabalarını ele aldık

Katar, ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için çalışmalara başladıklarını bildirdi

Katar, ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için çalışmalara başladıklarını bildirdi
Gazze'de ateşkes: Yeni statükonun başlangıcı mı?

Gazze'de ateşkes: Yeni statükonun başlangıcı mı?
BM raportörüne göre, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Gazze'deki gibi bir yıkım görülmedi

BM raportörüne göre, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Gazze'deki gibi bir yıkım görülmedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet