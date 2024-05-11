Dolar
32.26
Euro
34.74
Altın
2,361.01
ETH/USDT
2,917.30
BTC/USDT
60,939.00
BIST 100
10,218.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsveç'in Malmö kentinde Eurovision Şarkı Yarışması’nın yapıldığı yerde Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor
logo
Dünya

Eurovision'un düzenlendiği Malmö Arena önünde İsrail'i protesto edenlerden 10 kişi gözaltına alındı

İsveç'te düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinin yapıldığı Malmö Arena önünde toplanan Filistin destekçilerinin eylemine polis müdahale etti, 10 kişi gözaltına alındı.

Melike Pala, Atila Altuntaş  | 11.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
Eurovision'un düzenlendiği Malmö Arena önünde İsrail'i protesto edenlerden 10 kişi gözaltına alındı

Ankara

Eurovision'un finalinin düzenlendiği Malmö Arena'nın önünde toplanan ve aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de olduğu bir grup Filistin destekçisi, İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etti.

Protestocularla polis arasında arbede yaşandı.

Arbede esnasında polis, 10 kişiyi gözaltına alırken, birçok kişiyi de olay yerinden uzaklaştırdı.

Polisin gözaltına alma girişiminde bulunduğu Thunberg, gözaltına alınmayı reddederek 10 kişiyle birlikte oturma eylemine başladı.

Polis, Thunberg'in bulunduğu grubun etrafını sardı.

Olay yerinin çevresinde toplanan yaklaşık 300 Filistin destekçisi polisi protesto etmeye başladı.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın büyük finali, EBU ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile bugün düzenleniyor.

İsrail'in katılımı nedeniyle protesto ve eleştirilerin odağındaki yarışmanın düzenlendiği Malmö kenti, Filistin'e destek gösterilerine sahne oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Isparta'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
DMM, yabancı uyruklu hastaların sağlık harcamalarının Sağlık Bakanlığınca ödeneceği iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig’e yükselen takımlara tebrik mesajı
Eski Devlet Bakanlarından Bekir Aksoy vefat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli, açık ambargolara rağmen savunma yeteneklerimizi sürekli geliştiriyoruz

Benzer haberler

Hollanda, Eurovision'da jüri oylamalarını sunmayacak

Hollanda, Eurovision'da jüri oylamalarını sunmayacak

Eurovision'un düzenlendiği Malmö Arena önünde İsrail'i protesto edenlerden 10 kişi gözaltına alındı

Eurovision finaline saatler kala Malmö'de İsrail'in katılımına yönelik protestolar sürüyor

Norveç'in 2023 Eurovision temsilcisi, finalde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildi

Norveç'in 2023 Eurovision temsilcisi, finalde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildi
Malmö'de on binlerce kişi İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını protesto etti

Malmö'de on binlerce kişi İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını protesto etti
Eurovision, final yarışması öncesi Hollanda'yı temsil eden Joost Klein'ı yarışmadan menetti

Eurovision, final yarışması öncesi Hollanda'yı temsil eden Joost Klein'ı yarışmadan menetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet