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Dünya

Europol'de yaşanan güvenlik ihlali sonucu hassas dosyaların kaybolduğu öne sürüldü

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico, Avrupa Polis Teşkilatında (Europol) yaşanan güvenlik ihlali nedeniyle üst düzey yetkililerine ait hassas dosyaların ortadan kaybolduğunu iddia etti.

Melike Pala  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Europol'de yaşanan güvenlik ihlali sonucu hassas dosyaların kaybolduğu öne sürüldü

Ankara

Politico'nun kurum içi yazışmalar ile mevcut ve eski yetkililere dayandırdığı haberine göre, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Europol'ün merkez binasında, güvenli ve sınırlı sayıda personelin girişine izin verilen bir odada kilit altında tutulması gereken dosyalar 2023 yazında kayboldu.

Europol Genel Direktörü Catherine De Bolle dahil üst düzey yetkililere ait olduğu öne sürülen dosyaların teşkilatta yaşanan güvenlik ve kişisel veri ihlali nedeniyle kaybolduğu tespit edilirken, geçen yazdan bu yana güvenlik krizi çözülmeye çalışılıyor.

Kurum içi yazışmalara göre, Europol, 6 Eylül 2023'te, "bazı personelleri kişisel evrak dosyalarının kaybolduğu konusunda bilgilendirirken" tüm kayıtların kontrolü sırasında ise bilinenden başka kayıp dosyalar olduğu da tespit edildi.

Politico'nun ulaştığı ve isimleri açıklanmayan 4 yetkili, kaybolan dosyalardan bazılarının bir vatandaş tarafından Lahey'de halka açık bir yerde terk edilmiş halde bulunup polis karakoluna götürüldüğünü öne sürerken, dosyaların ne kadar süredir kayıp olduklarının ya da neden kurumun içinden alındıklarının bilinmediğini aktardı.

Yetkililerden biri, insan kaynakları dosyalarının kişinin iş başvurusu, ilgili eğitim, doğum tarihi, evlilik durumu, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, mevcut adres ve insan kaynakları tarafından saklanan diğer düzenli bilgiler hakkında bilgi içerebileceğini ifade etti.

Yetkililer, olayın ardından teşkilatın İnsan Kaynakları Direktörü Massimiliano Bettin'in idari izne çıkarıldığını belirtti.

Lahey Polis Teşkilatı Sözcüsü Steven van Santen, Europol'de devam eden bir iç soruşturmanın varlığını doğrularken, Europol'den ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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