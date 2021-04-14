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Dünya

Etiyopya, Sudan'ın 'işgal ettiği' topraklardan çekilmesi için uluslararası toplumdan yardım istedi

Etiyopya, sınırdaki tartışmalı Faşka bölgesini ele geçiren Sudan'a karşı uluslararası toplumu baskı yapmaya çağırdı.

Tufan Aktaş   | 14.04.2021
Etiyopya, Sudan'ın 'işgal ettiği' topraklardan çekilmesi için uluslararası toplumdan yardım istedi

İstanbul

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sudan'ın Doğu Afrika bloğu Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) başkanlığını yürütmesine rağmen Etiyopya topraklarını işgal ederek ve sivilleri göçe zorlayarak bölgedeki barış ve güvenliği tehlikeye atan ana aktör olmasının üzüntü verici olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Etiyopya, uluslararası toplumu Sudan'ın Etiyopya topraklarındaki birliklerini geri çekmesi için baskı yapmaya çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Sudan'ın bu topraklara Etiyopya'nın kuzeydeki isyancılara yönelik başlattığı güvenlik operasyonu sırasında girdiği vurgulanan açıklamada, ayrıca, Etiyopya'nın Sudan ile sınır sorunlarını diplomasi yoluyla çözmeye hazır olduğu hatırlatıldı.

Hartum yönetimi, yaklaşık 20 yıldır Etiyopyalı milislerce kontrol edilen toprakları 29 Aralık 2020'de geri aldığını duyurmuştu.

Etiyopya ise sınırdaki topraklarını işgal ettiğini ileri sürdüğü Sudan'dan askerlerini çekmesini talep etmişti.

İki ülke, Faşka bölgesindeki anlaşmazlık nedeniyle zaman zaman sıcak çatışmaya giriyor.

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