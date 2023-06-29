Dolar
26.06
Euro
28.33
Altın
1,895.50
ETH/USDT
1,867.90
BTC/USDT
30,731.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Estonya Başbakanı Kallas: Gerçekten işe yarayan tek güvenlik garantisi, NATO üyeliğidir

Başbakan Kaja Kallas, Rusya'nın her zaman öngörülemez ve tehlikeli bir ülke olduğunu belirterek, "Gerçekten işe yarayan ve en ucuz tek güvenlik garantisi, NATO üyeliğidir. Benim ülkem, bunun açık bir örneğidir." dedi.

Murat Temizer  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Estonya Başbakanı Kallas: Gerçekten işe yarayan tek güvenlik garantisi, NATO üyeliğidir Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Varşova

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kallas, Rusya'nın iç meselelerine odaklanılmaması gerektiğini söyledi.

Kallas, Ukrayna'da özgürlük ve adalet mücadelesinin sürdüğünün altını çizerek, "Bölgeler arası destek ya da uluslararası mahkemenin kurulmasıyla yola devam etmemiz çok önemli. Ukrayna'nın yeniden inşasına odaklanmamız gerektiğinde, bunun bizim vergi mükelleflerimizin parasıyla yapılması adil değil, ancak Rusya'nın gelirleriyle yapılmalı." ifadesini kullandı.

Rusya'nın her zaman öngörülemez ve tehlikeli bir ülke olduğunu vurgulayan Kallas, "Gerçekten işe yarayan tek güvenlik garantisi ve gerçekten işe yarayan en ucuz güvenlik garantisi, NATO üyeliğidir. Benim ülkem, bunun açık bir örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaja Kallas, temmuzda Litvanya'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Ukrayna'nın üyeliği konusunda net bir yol üzerinde mutabık kalınması gerektiğine işaret ederek, bunun, "tünelin ucundaki ışığı" göstereceğini kaydetti.

Bugün görüşülecek konular arasında göç ve mülteciler olup olmadığına yönelik soruya Kallas, "Bu konuda anlaşmaya vardık. Yeniden görüşeceğimizi sanmıyorum. Elbette tartışacağız ve farklı üye devletlerin endişelerini dinleyeceğiz, ancak bunun kamuoyuna açık olmayacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Kallas, Belarus'un savaş içindeki konumuyla ilgili soru üzerine, "Biz, Belarus'u her zaman Rusya ile bu savaşta saldırgan taraf olarak gördük. Dediğim gibi; Belarus ve Rusya, birlikte tehlikelidir ve tehlikeli olmaya devam edecektir. Bu durum değişmedi. Bunu böyle değerlendirmeliyiz." görüşünü paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kasapların kıyma mesaisi başladı
Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Türkiye olarak, tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli sağanak bekleniyor
İzmir'de tatil beldelerine giden yollarda uzun araç kuyrukları oluştu

Benzer haberler

Brüksel'de AB Liderler Zirvesi sırasında Rusya karşıtı protesto

Brüksel'de AB Liderler Zirvesi sırasında Rusya karşıtı protesto

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda'dan, "Rosatom'a yaptırım" çağrısı

Estonya Başbakanı Kallas: Gerçekten işe yarayan tek güvenlik garantisi, NATO üyeliğidir

Ukrayna ordusu Bahmut yönünde topçularla saldırılara devam ediyor

Ukrayna ordusu Bahmut yönünde topçularla saldırılara devam ediyor
Ukrayna: Birliklerimiz güneyde 1300 metre, doğuda 1500 metre ilerledi

Ukrayna: Birliklerimiz güneyde 1300 metre, doğuda 1500 metre ilerledi
Macaristan'ın, İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunu ertelediği belirtildi

Macaristan'ın, İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunu ertelediği belirtildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet