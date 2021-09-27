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Dünya

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki Cumhurbaşkanı Said'e yönelik protestolara destek verdi

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararlarına yönelik protestolara destek verdi.

Çağrı Koşak   | 27.09.2021
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki Cumhurbaşkanı Said'e yönelik protestolara destek verdi

Tunus

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, resmi Facebook sayfasından Tunus halkına hitaben yazılı paylaşım yaptı.

Tunuslulara, "Vatandaşların zafer kazandığı bugünü tebrik ederim. Mesajınız ilgililere ulaştı." şeklinde hitap eden Merzuki, "gizli diktatör" ifadesiyle Cumhurbaşkanı Said'i işaret ederek şunları kaydetti:

"Tunuslular kararnamelerle yönetilmez. İktidara gelmeni sağlayan ve savunmaya yemin ettiğin ama yalan söylediğin yasalar, kurumlar ve anayasayla yönetilir."

Tunusluların verdiği mesajın "emniyet, askeriye ve derin devlete yönelik" olduğunu vurgulayan Merzuki, "Gizli diktatör, Tunusluların yarım yüzyıl gerisinde ve onları temsil etmiyor." ifadesini kullandı.

Merzuki, protestolara, Cumhurbaşkanı Said azledilene ve yargılanana kadar her hafta sonu artarak devam edilmesini istedi.

Başkent Tunus'taki Habib Burgiba Caddesi'nde bulunan Belediye Tiyatrosu binası önündeki gösteriye, aralarında siyasiler ile aktivistlerin de bulunduğu 2 bine yakın kişi katıldı.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve Başbakanı azletmesinden sonra, 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamelere göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na, Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinlerini" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclis'e değil, Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.

Cumhurbaşkanı'na ayrıca her türlü Cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.

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