Euro
10.38
Dolar
8.56
BIST 100
1,442.56
Altın
1,856.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aşırı sağcı Yahudi grupların “Bayrak Yürüyüşü” adı altında işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Şam Kapısı’nda toplanması gerginliğe neden oluyor. Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlandı.
logo
Dünya

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı '1989 darbesi' davasının duruşması 22 Haziran'a ertelendi

Sudan'da halk protestoları sonucunda ordunun 11 Nisan 2019'da düzenlediği darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıkları arasında bulunduğu "1989 darbesi" davasının duruşması 22 Haziran'a ertelendi.

Ömer Erdem   | 15.06.2021
Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı '1989 darbesi' davasının duruşması 22 Haziran'a ertelendi Fotoğraf: Mahmoud Hjaj/AA

Hartum

Başkent Hartum'daki Subay Eğitim Enstitüsünde kurulan özel mahkemede görülen davada, daha önceki duruşmalarda iddia makamının savunma heyetine hakaret ettiği gerekçesiyle başlayan tartışmalar bu oturumda da devam etti.

Hakim Ali Ahmed Ali, sanıklardan birinin avukatı olmadığı gerekçesiyle duruşmanın ertelenmesi talebini yerinde bularak mahkemeyi 22 Haziran’a erteledi.

Savunma heyeti, iddia makamı temsilcisi avukat Abdulkadir el-Bedevi'nin 25 Mayıs'taki duruşmada haklarında sarf ettiği ifadeler nedeniyle son oturumda hakim Ali'ye yazılı ve sözlü itirazda bulunmuş, Bedevi'nin özür dilemesi ya da hakaret ettiği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etmişti.

Devrik lider Beşir, 1989'da seçilmiş hükümete darbe yapmıştı

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve Anayasa'yı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vuhan Viroloji Enstitüsü Direktörü Şı'dan, laboratuvarın Kovid-19'un üretildiği yer olduğu iddialarına tepki
İsrail'de kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulaması yapılacak
Samsun'da 30 dakikada 1000 kişi Kovid-19'a karşı aşılandı
Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar 420 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı '1989 darbesi' davasının duruşması 22 Haziran'a ertelendi

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı '1989 darbesi' davasının duruşması 22 Haziran'a ertelendi

Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii askeri mahkemede yargılanmaya başladı

AB, Almanya'ya birlik hukukuna uymadığı gerekçesiyle hukuki süreç başlattı

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı '1989 darbesi' davasının duruşması 15 Haziran'a ertelendi

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı '1989 darbesi' davasının duruşması 15 Haziran'a ertelendi
Sudan, Mısır ve Etiyopya arasındaki baraj restleşmesinin sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe ediliyor

Sudan, Mısır ve Etiyopya arasındaki baraj restleşmesinin sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe ediliyor
Sudan Sulama Bakanı Abbas: Anlaşma olmadan Hedasi Barajı büyük risklere sebebiyet verecek

Sudan Sulama Bakanı Abbas: Anlaşma olmadan Hedasi Barajı büyük risklere sebebiyet verecek