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Dünya, Yapay zeka

Eski OpenAI çalışanları, yapay zeka firmalarını eleştiren "muhbirlerin" korunmasını istiyor

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın eski ve mevcut bazı çalışanları, yapay zeka şirketlerinin sebep oldukları güvenlik risklerini dile getiren "muhbirlerin" korunmasını talep etti.

Aynur Şeyma Asan, Dilara Karataş  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Eski OpenAI çalışanları, yapay zeka firmalarını eleştiren "muhbirlerin" korunmasını istiyor

Ankara

OpenAI ve Google'ın yapay zeka şirketi DeepMind'ın eski ve mevcut çalışanlarından bir grup, açık mektup yayınladı.

Mektupta, eski ve yeni çalışanların aralarında bulunduğu "muhbirlerin" şirketi eleştirmesinin önüne geçen anlaşma imzalamaması ve korunması talebinde bulunuldu.

Araştırmacıların yapay zeka sistemlerine ilişkin endişelerini dile getirebilmesi gerektiği ifade edilen mektupta imzası bulunan eski OpenAI çalışanı Daniel Kokotajlo, teknoloji firmalarının "yapay zekanın etki ve risklerini göz ardı ettiğini" belirtti.

Kokotajlo, "Özellikle yapay zeka geliştirmek konusunda sorumlu davranacaklarını düşünmediğim için OpenAI'dan ayrılma kararı aldım." dedi.

Teknoloji firmalarının "hızlı hareket ederek riskleri göz ardı etme" yaklaşımı edindiğini öne süren Kokotajlo, bunun "böylesi güçlü ve tam olarak anlaşılmamış bir teknolojiye karşıt bir tutum" olduğunu kaydetti.

OpenAI'dan yapılan açıklamada ise çalışanların endişelerini anonim olarak dile getirebilecekleri çeşitli tedbirleri olduğunu belirtti.

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