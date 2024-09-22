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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Eski Mossad Başkanı'na göre Netanyahu hükümeti, Gazze'deki esirlerin ölmesi ve intikam politikasını seçti

İsrail'in eski Mossad Başkanı Tamir Pardo, Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin, "Gazze'de esirlerin ölmesi ve intikam politikasını" seçtiğini söyledi.

Zein Khalil, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Eski Mossad Başkanı'na göre Netanyahu hükümeti, Gazze'deki esirlerin ölmesi ve intikam politikasını seçti

Kudüs

İsrail'in "Srugim" haber sitesine konuşan Pardo, "8 Ekim 2023'te tüm Filistinli esirlerin serbest bırakılmasına karşılık İsrailli esirlerin geri alınması için (Hamas Siyasi Büro Başkanı) Yahya Sinvar ile bir anlaşma yapılması gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

"Sinvar ilk günde hatta kara operasyonu başlamadan önce bile 'Tüm Filistinlileri iade edin, esirlerinizi geri alacaksınız' dedi." ifadesini kullanan Pardo, "İsrail, esirlerin tamamının askeri operasyonla kurtarılmasının mümkün olmadığını biliyordu. Ancak Netanyahu hükümeti, (Gazze'de) İsrailli esirlerin ölmesi ve intikam politikasını seçti." dedi.

İsrailliler "mutlak zafer saçmalığına" ikna edilmeye çalışıldı

İsrail'de 2011 ila 2016 yıllarında Mossad Başkanı olarak görev yapan Pardo şöyle devam etti:

"İsrail, Gazze'ye yaptığı her bir hava saldırısında aynı zamanda esirlerin ölebileceğini biliyordu. İsrail hükümeti, tüm bunları biliyordu ama bu durum onu rahatsız etmedi.

Tüm İsrail vatandaşlarını mutlak zafer gibi bir saçmalığa ikna etmek için kampanya başlatıldı. Aslında olması gereken önce esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşma imzalamaktı. Bundan sonra ne gerekiyorsa yapılabilirdi."

İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'nde hala 101 İsrailli esir bulunuyor. Hamas, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana düzenlediği hava saldırılarında onlarca esirin öldüğünü açıklamıştı.

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